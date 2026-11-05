NS홈쇼핑, 김장 식재료 4종 판매…온·오프라인 연계 강화

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑은 5일 홈플러스 익스프레스와 김장 식재료를 판매한다고 밝혔다.
- 절임배추·고춧가루·천일염 등 4종을 18일까지 주문받아 배송한다.
- 홈플러스는 상품을 홍보하고 NS홈쇼핑은 콜마트 주문과 배송을 맡는다.
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18일까지 전화·카카오톡 주문
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 홈플러스 익스프레스와 함께 절임배추 등 김장 식재료 4종을 오는 18일까지 판매한다고 5일 밝혔다.
홈플러스 익스프레스 매장 전단에 NS홈쇼핑 온라인몰 상품을 소개하고, 소비자는 NS홈쇼핑의 '콜마트'를 통해 전화나 카카오톡으로 주문해 집에서 배송받는 방식이다.
해남 절임배추 20kg은 3만4900원, 강원도 절임배추 20kg은 4만7900원이다. 2026년산 경북 청결 고춧가루 2kg은 4만9900원, 신안 육형제 소금밭 천일염 20kg은 1만9900원에 판매한다.
소비자는 홈플러스 익스프레스 행사 전단에 안내된 방법으로 상담사 주문을 하거나 콜마트 전용 페이지에 접속해 구매할 수 있다. 절임배추는 김장 일정에 맞춰 배송일을 선택할 수 있다.
콜마트는 NS홈쇼핑 온라인몰의 상품 중 계절과 소비 수요에 맞는 일부 상품을 전화나 카카오톡으로 주문할 수 있도록 한 서비스다. 상품 검색 없이 상담사를 통해 구매할 수 있다.
이번 판매에서 홈플러스 익스프레스는 매장 전단으로 대용량 김장 상품을 소개하고, NS홈쇼핑은 주문과 배송을 맡는다. NS홈쇼핑은 앞으로 명절과 제철 농산물 등 계절 상품으로 연계판매를 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com