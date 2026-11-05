김민석 "신천지 의혹, 수사 쉽지 않아…전면 공개했어도 문제 제기 있었을 것"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 5일 신천지 의혹을 내부 열람으로 확인한다고 밝혔다
- 김 대표는 전면 공개보다 질서 있는 방식으로 문제를 극복하겠다고 말했다
- 민주당은 당내 우려를 정리하고 정기국회에서 민생에 집중한다고 밝혔다
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"당원께 죄송하다…불편한 마음"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 5일 '신천지 의혹' 조사 결과와 관련해 "수사로 처리하기 쉽지 않은 문제가 있고, 덜 충격적이고 질서 있는 방법인 내부 열람을 통해서 문제를 확인하고 극복하는 과정에 돌입했다"고 밝혔다.
김 대표는 이날 민주당 공식 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 "(신천지 의혹 조사 결과를) 전면 공개 방식으로 갔다 하더라도 내부에서는 지금과 같은 또는 더 큰 다양한 문제 제기가 있었을 것"이라고 말했다.
김 대표는 "당원 여러분께 죄송하기도 하고 감사하기도 하다"며 "솔직히 말씀드리면 불편한 마음이 크다"고 했다.
이어 "신천지 문제를 처음 제기했을 때도 불편했고 조사하는 과정도 그랬다"며 "종교의 정치 개입, 당내에서의 정치 개입이라는 문제 자체가 풀어내기 쉽지 않은 문제"라고 했다.
그러면서 "신천지 문제에 대한 당내 우려를 제도적으로 극복해 가는 과정과 별개로, 전혀 내용이나 근거 없는 것을 제기하지 않았느냐는 책임의 문제는 별론으로 자연스럽게 정리해 갈 수 있다고 본다"며 "그에 대해서는 크게 우려하지 않는다"고 했다.
김 대표는 "결국 본안의 문제를 어떻게 정리하느냐가 남았다"며 "시간이 조금 걸리겠지만 하나의 방법을 제안했고 의원총회에서 의원들이 일단 수용해 주셨기 때문에 남아 있는 과정을 거쳐 가면서 풀어가겠다"고 밝혔다.
이어 "정기국회에서 더 중점을 둬야 할 당내 내부를 다지고 민생에 집중하는 데 상대적으로 더 나은 길이라고 생각한다"며 "민생 과제는 민생 과제대로 다뤄 나가면서 이 문제를 해결하겠다"고 덧붙였다.
seo00@newspim.com