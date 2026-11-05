대구 제2수목원 첫 삽…2028년 7월 개관 목표

AI 핵심 요약beta
- 대구시는 4일 동구 초례산 자락에서 제2수목원 조성에 착수했다.
- 제2수목원은 417억 원을 투입해 2028년 6월 완공할 계획이다.
- 방문자센터와 식물원, 습지원 등을 조성해 산림휴양 공간으로 활용한다.
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[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구 동부권 시민들의 산림휴양 공간이 될 '대구제2수목원'이 본격적인 조성에 들어갔다.
5일 대구시에 따르면 시는 전날 동구 숙천동 초례산 자락에서 '대구 제2수목원 조성 사업 기공식'을 개최했다. 기공식에는 추경호 대구시장과 대구시의회 관계자, 혁신 도시 공공기관장, 동구청장, 지역 주민 등 200여 명이 참석했다.
제2수목원은 방문자 센터 건립비를 포함해 총사업비 417억 원을 투입해 2028년 6월 완공과 같은 해 7월 개관을 목표로 추진된다. 수목원 통합 관리와 교육을 담당할 방문자 센터, 식물 전시원, 습지원, 생태 탐방로, 주차장 등이 들어설 예정이다.
이번 사업은 연간 200만 명 이상이 방문하는 달서구 대곡동 대구 수목원을 이용하기 어려웠던 동부 권 시민들에게 생활권 산림 휴양 공간을 제공하기 위해 추진됐다. 대구시는 이를 통해 동서 균형 발전을 도모하고 혁신 도시 정주 여건도 개선한다는 방침이다.
2017년 사업계획 발표 이후 행정 절차와 시 재정 여건 등으로 추진에 시간이 걸렸으나 민선 9기 공약 사업에 반영된 데 이어 올해 6월 기반 시설 부지의 토지 보상이 최종 마무리되면서 착공에 이르렀다.
오는 12월에는 방문자 센터 공사가 시작된다. 방문자 센터는 2024년 산림청 '국산 목재 목조건축 실연 사업' 공모에 선정돼 국비 65억 원을 확보했다. 대구시는 국산 목재를 활용한 자연 친화적 목조건축물로 건립해 지역의 친환경 랜드마크로 조성할 계획이다.
제2수목원은 관람 기능과 함께 어린이·청소년을 위한 산림 교육과 생태 체험 기능도 갖춘다. 숲과 식물을 활용한 체험 프로그램을 다양화하고, 인근 '와글와글 어린이세상'과 '국립 청소년 진로 직업 훈련 체험 수련원' 등 교육·청소년 시설과 연계한 맞춤형 생태 콘텐츠를 마련할 예정이다.
대구시는 제2수목원을 팔공산과 혁신 도시를 잇는 동부 권 대표 산림 휴양 거점으로 육성할 방침이다. 신세계 아울렛 등 인근 쇼핑·관광 시설과 연계해 쇼핑과 휴양, 체험이 어우러지는 관광 기반도 구축한다.
추경호 대구시장은 "제2수목원을 시민들이 일상 가까이에서 자연을 즐기는 휴식처이자 미래 세대가 숲과 식물을 직접 체험하며 배우는 생태 교육의 장으로 조성하겠다"고 말했다. 또 "팔공산과 혁신 도시를 잇는 친환경 랜드마크로 차질없이 조성해 시민 삶의 질과 도시 경쟁력을 높이겠다"고 강조했다.
nulcheon@newspim.com