"대통령 응답해야" 전남광주 서남권 의대 비대위, 청와대에 5대 요구 전달

AI 핵심 요약beta
- 서남권 비대위는 3일 청와대에서 의대 설립 요구를 전달했다
- 비대위는 후보대학 추천 과정의 공정성 검증을 촉구했다
- 목포대 포함 원점 재심사와 대통령 면담을 요구했다
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주 서남권 주민들이 국립의과대학과 대학병원 설립을 위한 정부의 책임 있는 조치를 촉구하며 청와대를 찾아 대통령에게 지역의 의료 현실과 5대 요구사항을 전달했다.
전남광주 서남권 의대 비상대책위원회(비대위)는 3일 청와대 앞에서 기자회견을 열고 의대 후보대학 추천 과정의 공정성 검증과 목포대학교 포함 원점 재심사 등을 촉구하는 성명서를 발표했다고 밝혔다.
이날 기자회견에는 목포시장과 목포지역 통합시의원·시의원, 목포대학교 교수, 서남권 시민사회단체 관계자 등 40여 명이 참석했다. 비대위는 기자회견 직후 청와대 관계자와 면담을 갖고 국민경청비서관에게 성명서를 전달했다.
성명서에는 ▲의대 후보대학 추천 핵심 심사자료와 평가 근거 전면 공개▲추천 과정의 독립적 공정성 검증▲교육부의 목포대학교 포함 원점 재심사 지시▲서남권 국립의대·대학병원 설립을 위한 정부의 책임 있는 대응▲대통령과 서남권 주민 간 면담 등 5개 요구사항을 담았다.
비대위는 국립의대와 대학병원 설립을 36년간 기다려 온 주민들이 응급상황에서 제때 치료받고 원거리 진료 부담에서 벗어날 수 있도록 정부가 지역 의료 불균형 해소에 나서야 한다고 강조했다.
특히 목포대학교가 후보대학 추천 과정에서 배제된 경위와 관련해 부지 확보 요건 확인 여부와 평가 기준·배점의 공정성, 구체적인 배제 근거 등을 두 달 넘게 질의했지만 정부가 답변을 내놓지 않고 있다고 지적했다.
비대위는 심사자료와 평가 근거를 공개하지 않은 채 후속 절차를 진행해서는 안 된다며 제기된 의혹을 규명하고 공정성 검증을 통해 문제가 확인되면 즉각 바로잡아야 한다고 촉구했다.
이어 지역민들이 생업을 뒤로하고 거리와 국회, 정부 앞에서 목소리를 내는 것은 정부가 지역의 절박한 요구에 응답할 것이라는 믿음 때문이라며 36년 숙원이 좌절되지 않도록 대통령이 직접 나서 달라고 호소했다.
ej7648@newspim.com