LS증권, 광주서 '투혼클래스' 개최

AI 핵심 요약beta
- LS증권은 3일 전남광주서 14일 투자세미나 개최를 밝혔다
- 염승환 등 전문가들이 2027년 증시와 매매전략을 강연한다
- 세미나는 선착순 200명 대상이며 사전 신청이 필수다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 증시 전망·실전 매매전략·AI 산업 변화 강연
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LS증권은 오는 14일 전남광주에서 개인투자자 대상 오프라인 투자세미나 '투혼클래스'를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 세미나는 이달 14일 오후 1시부터 약 4시간 동안 김대중컨벤션센터 컨벤션홀에서 진행된다. 투혼클래스는 LS증권이 지난해부터 전국을 순회하며 개최하고 있는 투자전략 세미나다.
세미나에서는 염승환 LS증권 이사가 2027년 국내 주식시장 전망을 주제로 강연한다. 이어 전업투자자 피터케이씨가 실전 매매전략을 소개하고, 이선엽 AFW파트너스 대표가 인공지능(AI) 산업 변화와 전망을 설명한다. 참석자들을 위한 질의응답 시간도 마련된다.
참석 인원은 선착순 200명으로, 사전 신청이 필수다. 자세한 내용은 LS증권 홈페이지와 투혼 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 확인할 수 있다.
LS증권 관계자는 "앞으로도 다양한 지역을 찾아 고객들과 직접 만나고, 실질적으로 도움이 되는 투자 정보를 나누며 소통할 수 있는 기회를 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com