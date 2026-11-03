PHP2Shell 보안 공백 대응 필요성 확대…SGA솔루션즈, 다층 방어 '강화'

가상패치·서버 내부 행위 통제로 보안 위협 대응

공공·금융 등 즉각적인 패치 어려운 환경에 보안 대응 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 최근 PHP 엔진의 고위험 취약점 'PHP2Shell'(CVE-2026-109618, CVE-2026-109619)이 공개되면서 보안 패치 적용 전 발생할 수 있는 서버보안 공백에 대한 대응 필요성이 커지고 있다. SGA솔루션즈는 서버백신 'vAegis'와 서버보안 솔루션 'RedCastle'을 연계한 다층 방어 체계를 통해 패치 적용 전 보안 위협에 대응하고 있다.

3일 업계에 따르면 PHP2Shell은 특정 웹 애플리케이션이 아닌 PHP 엔진 자체에서 발견된 취약점으로, 해당 엔진을 사용하는 다양한 서비스에 영향을 미칠 수 있다. 공공기관과 금융권, 제조업 등은 시스템 안정성과 호환성 검증이 필요해 취약점 공개 직후 보안 패치를 적용하기 어려운 경우가 있다.

SGA솔루션즈는 이러한 환경에 대응하기 위해 서버백신 'vAegis'와 서버보안 솔루션 'RedCastle'을 연계한 보안 체계를 제공하고 있다. vAegis는 호스트 기반 침입방지시스템(Host IPS)을 활용한 가상패치 기능으로 알려진 공격을 차단한다.

RedCastle은 운영체제 커널 수준에서 웹 프로세스의 행위를 통제해 웹셸 실행과 중요 파일 접근, 비인가 명령어 수행 등을 제한한다. 회사는 이번 PHP2Shell 취약점 대응 과정에서도 고객사의 서버 운영 환경에 맞춘 보안 정책 적용을 지원하고 있다고 설명했다.

SGA솔루션즈 로고. [사진=SGA솔루션즈]

버라이즌의 '2026 데이터 유출 조사 보고서(DBIR)'에 따르면 취약점 악용은 전체 데이터 침해 사례의 31%를 차지했다. 보고서는 취약점 악용이 탈취된 계정정보를 제치고 가장 주요한 초기 침입 경로로 나타났다고 분석했다.

미국 국립표준기술연구소(NIST)는 패치관리 가이드(SP 800-40 Rev.4)를 통해 즉각적인 패치가 어려운 환경에서는 대체 위험 완화 조치를 고려하도록 권고하고 있다.

SGA솔루션즈 관계자는 "모든 취약점을 사전에 알 수는 없고, 패치가 배포되기 전까지의 보안 공백도 완전히 없앨 수는 없다"며 "취약점 자체를 막는 것뿐 아니라 서버 내부의 비정상 행위를 통제하는 체계까지 갖춰야 실질적인 피해를 예방할 수 있다"고 말했다.

이어 "Log4Shell, MOVEit, PHP2Shell 같은 대형 취약점은 앞으로도 반복될 수 있다"며 "중요한 것은 취약점이 공개됐을 때 패치만 기다리는 것이 아니라, 공격이 실제 피해로 이어지는 과정을 차단하는 서버보안 체계를 갖추는 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com