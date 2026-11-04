대한항공, 한국서비스품질지수 항공사 부문 5년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 4일 KS-SQI 항공사 부문 5년 연속 1위를 차지했다고 밝혔다.
- 대한항공은 기내 서비스와 라운지 개선, 고객 편의 확대를 추진했다.
- 대한항공은 스타링크 와이파이 도입과 수하물 자동연결 서비스를 확대했다.
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12월 통합 항공사 출범 앞두고 고객 편의·안전 운항 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공이 한국표준협회가 주관하는 한국서비스품질지수(KS-SQI) 항공사 부문에서 5년 연속 1위를 차지했다고 4일 밝혔다.
KS-SQI는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 2000년 공동 개발한 서비스 품질 평가 모델이다. 국내 서비스 기업을 이용한 고객을 대상으로 서비스 품질에 대한 만족도를 조사해 매년 발표한다. 올해 인증 수여식은 이날 서울 송파구 시그니엘 서울에서 열렸다.
대한항공은 기내 서비스 개선과 공항 라운지 리뉴얼, 고객 편의 확대 등을 위해 지속적으로 투자해 온 점을 높이 평가받았다. 특히 오는 12월 아시아나항공과의 통합 항공사 출범을 앞두고 시스템 통합과 조직문화 융합에도 주력하고 있다.
대한항공은 올해 9월 동아시아 대형 항공사(FSC) 최초로 스타링크 기반 기내 와이파이를 도입했다. 승객들은 비행 중에도 인터넷을 이용할 수 있으며, 전 좌석 등급에 무료로 서비스를 제공하고 있다.
공항 라운지 개선에도 나섰다. 지난해부터 순차적으로 라운지 리뉴얼을 추진해 올해 3월 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항에 차세대 플래그십 라운지를 개장했다. 4월에는 인천국제공항 일등석 라운지와 프레스티지 서편 라운지의 리뉴얼을 마쳤다.
승객들의 여행 편의를 높이기 위한 서비스도 확대했다. 대한항공은 지난 6월 델타항공과 함께 수하물 자동연결 서비스(SBT) 적용 노선을 확대했다. 이를 통해 미국 공항에서 환승하는 승객들의 세관 검사와 수하물 재위탁 절차를 간소화했다.
현재 인천~애틀랜타·시애틀·LA·미니애폴리스·디트로이트 등 미주 5개 노선에서 해당 서비스를 운영하고 있다.
노선 경쟁력 강화에도 힘쓰고 있다. 올해 동계 시즌에는 호주 멜버른과 일본 히로시마 노선을 운항하는 등 해외여행 수요에 맞춰 운항 스케줄을 조정하고 있다.
대한항공 관계자는 "이번 서비스품질지수 평가 1위 선정은 그간 기울여 온 노력이 공식적으로 인정받은 것이라 생각하고 격려와 응원의 뜻으로 받아들이겠다"며 "절대 안전 운항과 지속적인 서비스 개선을 통해 고객의 마음에 감동을 선사하도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com