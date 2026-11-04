구자열 원주시장, 국회서 현안 사업 국비 확보 총력

AI 핵심 요약beta
- 구자열 원주시장이 4일 국회를 찾아 현안사업 예산 반영을 요청했다
- 여주~원주 복선전철과 원주천 재해예방사업 국비 증액을 건의했다
- 원주시는 내년도 정부 예산안 최종 통과까지 국비 확보에 총력 다했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 내년도 핵심 현안 사업의 정부 예산 반영을 위해 국비 확보에 총력을 기울이고 있다고 밝혔다.
구자열 원주시장은 4일 국회를 찾아 송기헌, 박정하, 허영 국회의원실을 순회하고 지역 발전과 연관된 주요 현안 사업의 예산안 반영을 요청했다.
이번 방문에서 구 시장은 지역의 최대 숙원 사업인 '여주~원주 복선전철 건설'과 시민 안전을 위한 '원주천 하천재해 예방사업' 등 두 가지 안건의 시급성과 국비 증액 필요성을 설명했다.
특히 국회 예산결산특별위원회의 예산 심사가 진행 중인 만큼 감액이나 미반영된 예산이 복원될 수 있도록 각별한 관심을 요청했다.
원주시는 앞서 9월 재정경제부 황순관 국고실장과, 10월 이광재 국회 예산결산특별위원장을 면담하며 지속적으로 예산 확보 활동을 진행해왔다. 이번 국회 방문을 계기로 국회의원과의 협력을 더욱 강화해 예산안 최종 통과 시까지 국비 확보에 최선을 다할 계획이다.
구자열 원시장은 "원주시에 필요한 현안 예산은 반드시 확보해야 한다"며, "내년도 예산안이 최종 의결될 때까지 긴장을 늦추지 않고 모든 역량을 쏟겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com