강원경자청, 2026 세계 수소 엑스포 참가...수소기업 기술·제품 소개

AI 핵심 요약beta
- 강원경제자유구역청은 4일부터 6일까지 수소 엑스포에 참가했다
- 강원경자청은 북평지구 수소기업 홍보와 투자 상담을 진행했다
- 북평지구는 세제 혜택과 규제 특례로 기업 유치를 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원경제자유구역청은 4일부터 6일까지 북평지구 수소산업 생태계 조성과 기업 지원을 위해 경기 일산에서 열리는 '2026 세계 수소 엑스포'에 참가해 홍보 및 투자 상담을 추진하기로 했다고 밝혔다.
이번 전시회에서 강원경자청은 홍보관을 운영해 북평지구 내 수소기업의 우수한 기술과 제품을 소개하고 국내외 바이어와 비즈니스 미팅을 통해 판로 개척을 지원한다. 또 '1대 1 맞춤형 투자 상담실'을 상시 운영하며 유망 수소기업을 대상으로 북평지구의 입지 여건 및 분양과 임대 관련 상담을 진행한다.
북평지구는 2020년 장기임대단지 조성을 통해 15개 유치 기업 중 12개사가 수소기업으로 구성됐으며 집적화 토대를 구축했다. 특히 한국동서발전과 함께하는 정부 연구개발 협력 및 그린수소 생산 협력사 유치로 수소 생태계를 확대하고 있다.
이번 전시회는 2024년 11월 기회발전특구 지정에 따른 세제 감면과 규제 특례, 그리고 북평일반산업단지 내 인공지능(AI) 데이터센터 조성 추진으로 향후 기업 유치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
김양호 강원경자청장은 "강원경자지구 입주기업의 성장을 지원하고 기회발전특구의 인센티브를 효과적으로 알리기 위해 수소기업 투자 유치에 총력을 기울이겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com