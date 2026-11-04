동해시, 일산서 수소특화단지 기업 유치...기업 지원·실증 인프라 설명

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 4일 수소특화단지 기업 유치에 나섰다
- 시는 5일 기업설명회에서 산업 기반과 입주 조건을 소개한다
- 2028년까지 클러스터를 구축해 기업 지원체계를 마련한다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 수소특화단지 기업 유치 활동에 본격적으로 나섰다고 4일 밝혔다. 이는 수소 저장·운송 클러스터 착공과 수소특화단지 지정에 이어 실질적인 산업 생태계 조성을 위한 작업의 일환이다.
시 관계자는 오는 5일 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 수소특화단지 기업유치 설명회'에 참석해 수소 저장·운송 분야 기업에 동해시의 산업 기반과 입주 조건을 소개할 계획이다. 또 기업들의 투자 및 기술 실증 수요를 발굴할 예정이다.
이번 설명회는 11월 4일부터 6일 사이에 열리는 'World Hydrogen Expo 2026'와 함께 진행되며 한국에너지기술평가원이 주관한다. 정부, 지자체 및 수소 산업 관련 기업과 유관기관이 모이게 된다.
동해시는 2024년 11월 삼척시와 함께 국내 최초의 액화수소 저장·운송 특화단지로 지정된 이후 지난 9월 북평 제2일반산업단지에서 수소 저장·운송 클러스터 구축사업을 시작하면서 수소산업의 육성을 위한 토대를 마련하고 있다.
2028년까지 예정된 클러스터에는 산업진흥센터, 안전성시험센터, 시스템실증센터 등이 설립될 예정이며 기업들이 기술 개발에서부터 시험 및 검증까지 연계할 수 있는 지원 체계가 마련되는 것이 핵심이다.
시는 인프라 구축이 기업의 실제 입주 및 기술 개발과 사업화로 이어져야 수소특화단지의 경쟁력 확보로 연결된다고 보고 이번 설명회를 기업 유치의 접점으로 활용할 방침이다.
특히 강원특별자치도와 강원테크노파크와 협력해 클러스터의 기업 지원 기능과 시험 및 실증 인프라 구축 계획을 집중적으로 설명할 예정이다. 이를 통해 기업별 기술 개발 및 입주 수요를 파악하고 향후 투자 상담과 기업 유치 활동에 반영할 계획이다.
설명회 이후에는 기업 간담회와 개별 상담이 진행되어 입주 희망 여부 및 필요한 지원 사항을 확인하고 후속 협의가 필요한 기업과는 관계기관을 연계해 지속적인 상담을 이어갈 예정이다.
아울러 시는 수전해 기반의 수소 생산기지 등 지역에서 추진 중인 수소 관련 사업과 클러스터 간의 연계 가능성도 살펴 현재의 수소산업 기반시설이 기업 행동과 지역 산업 경쟁력 향상으로 이어질 수 있도록 노력할 계획이다.
동해시 권수진 산업정책과장은 "수소특화단지 지정과 클러스터 착공은 산업 기반을 마련하는 과정이었으며 이제는 그 기반을 활용할 기업을 확보하는 것이 중요하다"며 "기업들이 필요로 하는 기술 지원과 입주 여건을 구체적으로 제시하고 지속적인 투자 협의를 통해 수소특화단지를 실질적인 산업거점으로 만들겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com