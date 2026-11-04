한화에어로, 순천 우주발사체 제조센터 준공…2029년 자체 발사체 개발 목표

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스는 4일 순천 우주발사체 제조센터를 준공했다.
- 순천사업장에서 누리호와 차세대발사체 등을 생산·검증한다.
- 한화에어로스페이스는 2029년 글로벌 우주수송 시장 진입을 추진한다.
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우주수송 사업에 23조원 투자…2033년 상용 발사서비스 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 전남광주 순천에 우주발사체 제조센터를 준공하고 민간 우주수송 시장 공략에 속도를 낸다. 누리호와 차세대발사체를 비롯해 자체 개발 중인 발사체까지 생산할 수 있는 거점을 확보하고 2029년 글로벌 우주수송 시장 진입을 추진한다는 계획이다.
한화에어로스페이스는 4일 전남광주 순천시 율촌산업단지에서 우주발사체 제조센터인 '순천사업장' 준공식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 민형배 전남광주통합특별시장, 김문수·황정아 의원, 권현준 우주항공청 차장, 손훈모 순천시장 등 관계자 300여명이 참석했다.
순천사업장은 약 1만8000평 규모로 조성된 국내 최대 민간 우주발사체 생산시설이다. 발사체 주요 구성품을 통합·조립하고 성능을 검증하는 역할을 맡는다.
내년 발사 예정인 누리호 6호기에 탑재되는 75톤급 엔진과 발사체 1·2·3단의 조립 및 성능 검증이 이곳에서 진행된다. 향후 차세대발사체와 재사용 기술 시연체, 한화에어로스페이스가 자체 개발하는 우주발사체도 생산할 예정이다.
한화에어로스페이스는 메탄엔진과 추진제 탱크 등 발사체 핵심 구성품 생산 역량을 확대해 순천사업장을 우주수송 산업의 핵심 거점으로 육성할 계획이다.
이를 기반으로 2029년 자체 개발 발사체를 통해 글로벌 우주수송 시장에 진입하고, 2033년에는 누리호와 차세대발사체의 상용 발사서비스를 시작한다는 목표다.
한화에어로스페이스는 초저궤도(VLEO)부터 화성까지 다양한 궤도와 탑재체 규모에 대응할 수 있는 발사체 포트폴리오도 구축할 방침이다.
이번 순천사업장 준공은 한화그룹이 추진 중인 우주사업 밸류체인 구축 전략의 일환이다. 한화그룹은 2040년까지 우주항공과 인공지능(AI) 산업에 총 55조원을 투자해 발사체와 위성망, 국방 AI 등을 아우르는 통합 우주 인프라를 구축하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.
이 가운데 한화에어로스페이스는 우주수송 서비스 분야에 약 23조원을 투자할 계획이다. 발사체 제작부터 위성 발사, 위성통신과 데이터 활용 등으로 이어지는 우주사업 전반의 경쟁력을 확보한다는 구상이다.
국내 우주산업 협력 생태계 구축에도 나선다. 한화에어로스페이스는 이날 준공식에서 누리호와 차세대발사체, 자체 발사체 제작 등에 참여한 40개 협력사와 '상생협력 비전선포식'을 개최했다.
한화에어로스페이스는 순천사업장을 중심으로 발사체 관련 기업 간 협력체계를 강화하고 엔진과 추진기관, 구조체, 전자장비 등 우주산업 전반의 기술 경쟁력을 높일 계획이다.
김선 한화에어로스페이스 우주사업총괄은 "순천사업장은 대한민국이 민간 주도의 뉴 스페이스 시대로 도약하기 위한 핵심 인프라"라며 "국내 우주기업들과 함께 기술 경쟁력을 높이고 대한민국 우주산업이 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 기반을 만들어 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com