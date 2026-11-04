재단법인 피플, 컴퓨터 재생·판매 수익으로 3000만원 장학금 지원

AI 핵심 요약beta
- 재단법인 피플은 4일 다솜고에 장학금 3000만원을 전달했다
- 우리은행 기부 컴퓨터 2000대를 재생해 장학금 재원으로 활용했다
- 피플은 다솜 글로벌 창업발명센터를 열고 창업교육을 지원한다
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제천 다솜고에 창업발명센터 개소…아이디어 발굴부터 시제품 제작까지
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 우리은행이 기부한 업무용 컴퓨터 2000대가 다문화 청소년들의 장학금과 창업교육을 위한 재원으로 재탄생했다. 기업의 유휴 전산자산을 사회적기업의 경제활동과 연계해 교육 지원으로 연결한 사회공헌 모델이다.
재단법인 피플은 4일 충북 제천시 한국폴리텍 다솜고등학교에서 3000만원 상당의 장학금을 전달하고 '다솜 글로벌 창업발명센터' 개소식을 열었다고 밝혔다.
이번 사업은 우리은행이 사용연한이 지난 업무용 컴퓨터 2000대를 기부하면서 시작됐다. 재단법인 피플은 결혼이민자들이 근무하는 사회적기업 피플앤컴을 통해 기부받은 컴퓨터를 수리·재생해 판매했다. 이 과정에서 발생한 수익을 다솜고 학생들의 장학금과 교육용 컴퓨터 지원에 활용했다. 정유석 재단법인 피플 이사장도 개인 사재를 출연해 장학금 조성에 힘을 보탰다.
기부 물품을 단순히 전달하는 데 그치지 않고 재활용과 판매 과정을 거쳐 교육 지원 재원으로 전환했다는 점이 특징이다. 자원 재활용과 사회적기업의 일자리 창출, 다문화 청소년 교육 지원을 하나의 사업으로 연결했다는 평가다.
이날 개소한 다솜 글로벌 창업발명센터는 학생들이 학교에서 습득한 전문기술을 실제 아이디어와 제품으로 발전시킬 수 있도록 조성됐다. 교내 정보관 3층에 마련된 센터에는 아이디어 회의 및 발표 공간과 시제품 제작 공간, 발명품 전시 공간 등이 들어섰다.
재단법인 피플은 다솜고와 업무협약을 맺고 센터 운영과 창업교육을 지원하기로 했다. 학생들의 아이디어 발굴부터 시제품 제작, 전문가 멘토링까지 창업 과정 전반을 지원한다는 계획이다. 단순한 기술교육을 넘어 학생들이 직접 아이디어를 구체화하고 사업화 가능성을 모색할 수 있도록 돕는다는 취지다.
다솜고는 다문화 청소년을 대상으로 직업교육을 실시하는 한국폴리텍 계열 특성화고등학교다. 전문기술 교육을 통해 학생들의 진로 선택과 사회 진출을 지원하고 있다.
이날 행사에는 이상천 제천시장과 이동옥 전 충북도 행정부지사, 정유석 재단법인 피플 이사장, 윤지현 다솜고 교장 등 지역 및 교육계 관계자들이 참석했다. 학교 축제인 다솜제와 연계해 장학금 전달식과 업무협약, 창업발명센터 개소식이 진행됐다.
정유석 재단법인 피플 이사장은 "학생들이 자신의 배경이나 환경에 위축되지 않고 자존감을 갖고 성장하면서 지역사회와 국가에 기여할 수 있는 인재가 되기를 바란다"며 "창업발명센터가 학생들의 아이디어를 자유롭게 나누고 발전시켜 실제 창업으로 연결하는 공간이 됐으면 한다"고 말했다.
재단법인 피플은 앞으로도 기업과의 협력을 통해 사회공헌사업을 확대할 방침이다. 특히 다솜 글로벌 창업발명센터를 학생들의 기술 역량과 창의적인 아이디어를 실제 사업으로 발전시키는 교육 거점으로 육성할 계획이다.
windy@newspim.com