우리은행, 발주 단계 생산자금 지원 '공급망금융' 대출 출시

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 3일 발주정보와 신보 보증을 결합한 대출상품을 출시했다
- 우리은행은 납품 전 중소기업 생산자금 공백을 지원한다
- 대출한도는 발주금액의 최대 80%, 보증료율은 0.4%포인트 우대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 기업 간 발주정보와 신용보증기금의 'Supply-One' 보증을 결합한 공급망금융 대출상품을 출시하고 중소기업 생산자금 지원에 나선다고 3일 밝혔다.
우리은행의 이번 상품은 발주 단계의 생산자금 공백을 해소한다는 점을 인정받아 지난 2일 금융위원회 회의에서 공급망금융 우수 사례로 선정됐다.
자사 비대면 기업대출 플랫폼 '원비즈 e-MP'의 발주정보를 신용보증기금에 제공해 보증서를 발급받는 방식이다. 우리은행은 보증서 발급 재원을 특별출연하고 판매기업에 납품 전 생산자금을 지원한다.
그동안 판매기업은 발주 후 납품 전까지 원재료비와 인건비 등 생산자금을 먼저 투입해야 했으나, 확정매출채권 발생 전에는 자금 조달에 어려움을 겪었다. 우리은행은 실제 발주정보를 활용해 발주와 납품 사이의 자금 공백을 지원할 방침이다.
'Supply-One' 보증 대출은 '원비즈 e-MP' 이용 구매기업의 추천을 받은 판매기업이 신청할 수 있다. 대출한도는 연간 거래대금의 2분의 1(최대 30억원) 이내에서 개별 발주금액의 최대 80%까지다. 보증서 담보를 통해 금리를 낮추고 보증료율도 0.4%포인트 우대 적용하며, 신용보증기금 보증한도 신청과 약정은 비대면으로 진행된다.
우리은행 관계자는 "거래가 시작되는 발주 단계부터 생산자금을 연결해 중소기업의 자금 조달 여건을 개선하고자 마련했다"며 "거래 데이터와 정책금융을 결합한 공급망금융을 확대해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com