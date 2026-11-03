한진, 광고학회 '올해의 브랜드상' 수상…해외 물류사업 평가

AI 핵심 요약beta
- 한진은 3일 한국광고학회 주관 올해의 브랜드상을 수상했다.
- 소상공인 물류와 K-브랜드 해외 진출 지원이 수상 배경이 됐다.
- 한진은 풀필먼트 확대와 사회공헌 활동도 지속했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한진은 한국광고학회가 주관하는 '2026년 올해의 브랜드상'을 수상했다고 3일 밝혔다.
한국광고학회는 지난달 30일 부산 파라다이스호텔에서 시상식을 열고 한진에 상패를 수여했다. 이 상은 마케팅 커뮤니케이션을 통한 고객 만족, 브랜드 가치와 사회적 책임 등을 평가해 수여한다.
한진은 소상공인과 국내 브랜드를 위한 물류 서비스, 해외 풀필먼트 사업과 사회공헌 활동을 이번 수상의 주요 배경으로 제시했다. 소상공인 대상 택배 플랫폼 '원클릭'과 K-패션 해외 진출 지원 서비스 '숲(SWOOP)'을 운영하고 있다.
해외에서는 인천공항 글로벌물류센터(GDC)를 비롯해 미국 로스앤젤레스, 캐나다 토론토, 네덜란드와 영국에 풀필먼트 거점을 두고 K-뷰티·패션 브랜드의 물류를 지원하고 있다.
한진은 일본 도쿄 오모테산도의 K-뷰티 팝업 행사 물류와 서울마라톤 공식 물류 파트너 업무도 수행했다. 국제 스포츠 행사의 방송장비 운송도 맡았다.
사회공헌 활동으로는 보건복지부 등과 협력해 위기임산부 상담전화가 인쇄된 박스테이프를 배포하고 기부금을 전달했다. 친환경 캠페인 '어스아워'에도 참여했다.
한진은 지난 4월 뉴욕페스티벌이 주최한 '2026 대한민국-국가브랜드 대상' 물류산업 부문 대상도 수상했다.
kji01@newspim.com