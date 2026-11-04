한국거래소, 美 시카고서 'FIA Expo 2026' 컨퍼런스 참가

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 4일 미국 시카고 FIA 엑스포에 참가했다
- 한국 파생상품 시장 제도개선과 야간시장 성과를 소개했다
- 해외 거래소·기관투자자들과 유동성·신상품 등을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 4일 미국 시카고에서 진행 중인 세계 최대 파생상품 콘퍼런스 'FIA Expo 2026'에 참가했다고 밝혔다.
거래소는 이번 행사에서 한국 파생상품 시장의 경쟁력을 홍보하고, 글로벌 파생상품 산업 주요 관계자들과의 소통을 강화했다고 설명했다.
세계 최대 파생상품 협회인 FIA(Futures Industry Association)가 주관하는 FIA Expo 2026은 글로벌 파생상품 거래소, 선물중개회사(FCM), 청산기관 등이 참여하는 국제행사다.
거래소는 행사 기간 홍보부스 운영을 통해 한국 파생상품 시장의 제도개선 사항·야간 파생상품 시장 운영성과 등 최근 현황을 소개하고, 주요 콘퍼런스에 참석해 글로벌 시장 동향 파악 및 관계자 의견을 청취했다.
아울러 Eurex 등 주요 해외 거래소 및 현지 기관투자자들과의 개별 면담을 통해 시장 유동성 제고, 신상품 상장 및 거래시간 연장 등 주요 현안에 대해 논의했다.
한구 한국거래소 파생상품시장본부장은 "FIA Expo 2026 참가를 통해 글로벌 파생상품 산업의 주요 관계자들과 한국 파생상품 시장의 발전 방향을 공유하고, 국제 협력 기반을 강화할 수 있었다"고 말했다.
이어 "앞으로도 투자자 보호와 시장의 공정성·안정성을 최우선으로 고려하면서 파생상품시장이 국내외 투자자들에게 효율적인 위험관리 수단으로 활용될 수 있도록 최선의 노력을 지속해 나가겠다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com