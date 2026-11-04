부산경찰, BTS 공연 앞두고 객실 취소·재판매한 50대 송치

AI 핵심 요약beta
- 경찰은 4일 BTS 부산공연 객실을 되판 업주를 송치했다.
- A씨는 초과예약을 핑계로 기존 예약자에게 취소를 요구했다.
- 취소 객실은 정상가보다 6~7배 높은 가격에 재판매됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정상가 보다 높은 6~7배에 되팔아
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = BTS 공연을 앞두고 정상가에 예약된 객실을 고가에 되판 숙박업소 관계자가 사기 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
부산경찰청 반부패·경제범죄수사대는 부산 시내 한 숙박업소 관계자 A(50대)씨를 사기 혐의로 불구속 송치했다고 4일 밝혔다.
A씨는 지난 6월 12~13일 열린 BTS 부산 공연을 앞두고 기존 예약자에게 허위로 초과예약 사실을 알린 뒤 예약을 취소하게 하고, 해당 객실을 높은 가격에 다시 판매한 혐의를 받는다.
B씨는 공연 일정이 알려진 직후인 지난 1월 중순 숙박업소 객실을 정상가에 예약했다. 그러나 A씨는 약 4개월 뒤인 5월 중순 피해자에게 전화해 "수십 건의 초과예약이 발생했으니 예약을 취소해 달라"고 요구했다.
경찰 조사 결과, B씨가 예약을 취소한 뒤 숙박업소는 해당 객실을 정상가보다 6~7배 높은 1박 50만~60만원에 판매한 것으로 확인됐다.
경찰은 압수수색과 관계자 조사 등을 통해 A씨가 예약 취소를 요구할 당시 잔여 객실이 있다는 사실을 알고 있었던 것으로 판단했다.
숙박업소와 예약 플랫폼이 고객들에게 연락해 취소를 유도하면서 실제 초과예약은 약 한 달 만에 해소됐지만, A씨는 수익을 높이기 위해 기존 예약을 취소시킨 것으로 경찰은 보고 있다.
경찰 관계자는 "부산불꽃축제를 앞두고 바가지요금 피해 신고가 반복되는 업소에 대해서도 수사를 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com