효성중공업, BIXPO 2026서 차세대 전력망 기술 선보인다

AI 핵심 요약beta
- 효성중공업이 4일부터 6일까지 BIXPO 2026에 참가했다
- 전압형 HVDC·SST 등 차세대 전력망 기술을 선보였다
- AI 기반 전력설비 관리 플랫폼과 기술 성과를 소개했다
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성중공업이 국내 최대 에너지 산업 전시회에서 초고압직류송전(HVDC)과 반도체 변압기(SST) 등 차세대 전력망 기술을 선보인다. 특히 정부가 추진하는 서해안 HVDC 국산화 사업의 핵심 기술인 전압형 HVDC를 전면에 내세운다.
효성중공업은 4일부터 6일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 '빛가람 국제전력기술 엑스포(BIXPO) 2026'에 참가한다고 밝혔다.
이번 전시회에서는 지난 9월 한국전력의 대용량 전압형 HVDC 국산화 및 실증사업에 선정된 기술을 중심으로 차세대 전력망 솔루션을 소개한다.
주요 전시 기술은 밸브·제어기를 포함한 HVDC 시스템과 전력망 안정화 설비인 정지형 무효전력 보상장치(STATCOM), 미래 전력 변환 장치인 반도체 변압기(SST) 등이다.
인공지능(AI) 기반 전력설비 자산관리 플랫폼인 '아머플러스(ARMOUR+)'도 선보인다. 효성중공업은 이를 통해 전력설비 관리 분야의 디지털 기술 역량을 소개할 예정이다.
효성중공업은 전시회 기간 국내외 고객과 관련 업계 관계자들을 대상으로 최신 전력기술과 개발 성과를 공유하고 기술 교류를 강화할 계획이다.
효성중공업 관계자는 "이번 전시회는 당사가 보유한 차세대 전력망 핵심 기술과 솔루션을 국내외 고객들에게 소개하는 자리가 될 것"이라며 "SST, HVDC 등 전력 기술을 지속적으로 고도화하고 경쟁력을 강화해 미래 전력망 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.
한편 한국전력공사가 주관하는 BIXPO 2026에는 국내외 약 200개 기업이 참가한다.
heoneykim@newspim.com