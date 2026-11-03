한국타이어, 美 세마쇼 4년 연속 참가…'다이나프로' 기술력 선보여

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 3일부터 2026 세마쇼에 4년 연속 참가했다
- 한국타이어는 SUV 전용 다이나프로 타이어 4종을 선보였다
- 한국타이어가 북미 SUV·픽업트럭 시장 공략을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 북미 최대 자동차 부품 박람회에 4년 연속 참가하며 스포츠유틸리티차량(SUV)과 픽업트럭용 타이어 시장 공략을 강화한다.
한국타이어는 3일부터 6일(현지시간)까지 미국 라스베이거스 컨벤션센터에서 열리는 '2026 세마쇼(SEMA Show)'에 참가한다고 밝혔다.
세마쇼는 미국 특수장비시장협회가 주관하는 자동차 애프터마켓 박람회다. 한국타이어는 2023년부터 매년 참가하며 북미 시장에서 브랜드 인지도를 높여왔다.
올해는 SUV 전용 타이어 브랜드 '다이나프로'를 중심으로 전시 부스를 운영한다. 오프로드용 다이나프로 MT2와 AT2 익스트림, XT를 비롯해 온로드용 HT2 등 총 4종을 선보인다.
국제자동차연맹(FIA) 월드 랠리 챔피언십(WRC) 공식 랠리카도 전시한다. 해당 차량에는 전천후 랠리용 타이어 '다이나프로 R213'을 장착해 모터스포츠에서 축적한 기술력을 소개한다.
이와 함께 다이나프로 타이어를 장착한 커스터마이징 SUV와 픽업트럭, 미국 자동차 전문 미디어 '도넛 미디어'와 협업한 차량도 공개한다.
한국타이어는 이번 전시를 통해 북미 SUV·픽업트럭 고객과의 접점을 확대하고 현지 프리미엄 타이어 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다.
chanw@newspim.com