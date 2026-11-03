KAI, 3분기 영업익 794억원…전년比 31.9% 증가

AI 핵심 요약beta
- KAI는 3일 3분기 매출과 영업이익이 각각 51.6%, 31.9% 증가했다
- KF-21 납품과 FA-50 수출 확대로 국내외 사업 매출이 늘었다
- KAI는 4분기 KF-21과 미르온, FA-50M 납품을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 KF-21 최초 납품과 FA-50 수출사업 확대에 힘입어 올해 3분기 매출과 영업이익이 모두 증가했다.
KAI는 3일 올해 3분기 연결 기준 매출액 1조643억원, 영업이익 794억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 51.6%, 31.9% 증가한 수치다.
사업 부문별로 보면 국내사업 매출은 4937억원으로 전년 동기 대비 83.3% 증가했다. 지난 9월부터 공군에 납품하기 시작한 KF-21과 FA-50 상환기 기반의 납품 매출이 반영된 영향이다. 상륙공격헬기(MAH)와 소해헬기(MCH) 등 국내 체계개발 사업도 실적에 기여했다.
완제기 수출 부문 매출은 2914억원으로 전년 동기 대비 77.9% 증가했다. 말레이시아·폴란드·필리핀 FA-50 사업과 인도네시아 KT-1B 사업 등의 진행률에 따른 매출 인식이 증가했다. 완제기 수출과 민항기 구조물 수출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 각각 28%, 25%로 해외 매출 비중은 53%로 나타났다.
기체구조물 부문 매출은 2628억원으로 전년 동기 대비 7.2% 증가했다. 보잉향 항공기 기체부품 납품 확대 영향이다.
KAI는 4분기 KF-21 양산 납품 확대와 미르온(LAH) 납품 재개, 말레이시아 FA-50M 납품 등을 통해 성장세를 이어간다는 계획이다. 특히 미르온은 엔진 공급 지연으로 납품에 차질을 빚었으나 4분기부터 납품을 재개할 예정이다.
KAI의 3분기 신규 수주는 1조5806억원으로 전년 동기 대비 502.4% 증가했다. 이 가운데 완제기 수출 관련 수주가 1조4575억원으로 대부분을 차지했다. 국내사업에서는 해경헬기 8차와 경찰청헬기 9차, 소형무장헬기 훈련체계 등에서 1231억원을 수주했다.
올해 3분기 누적 매출은 3조3248억원으로 연간 매출 가이던스 5조7306억원의 58%를 달성했다. 같은 기간 신규 수주는 2조2100억원으로 연간 목표인 10조4383억원의 21.2% 수준이다.
heoneykim@newspim.com