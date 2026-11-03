부산항만공사-남부발전, 재생에너지 확대 손잡았다

AI 핵심 요약beta
- 부산항만공사와 남부발전은 3일 재생에너지 공동개발 협약을 체결했다
- 양 기관은 부산항 인프라를 활용한 육상풍력 개발에 나서기로 했다
- 향후 해상풍력·태양광·ESS로 협력 범위를 확대할 계획이다
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부산항 항만부지 풍력발전 공동개발
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 부산항만공사와 한국남부발전이 손잡고 재생에너지 확대에 적극 나설 방침이다.
부산항만공사(사장 송상근)와 한국남부발전(사장 김준동)은 3일 부산항만공사 본사에서 '부산항 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 공동개발 업무협약'을 체결했다.
이번 협약은 '탄소중립 항만 구축'과 '지속가능한 항만형 RE100 사업모델 발굴'을 위해 마련됐다. 부산항 인프라를 활용한 육상풍력 공동개발을 통해 부산항의 탄소중립 실현과 항만 입주기업 지원을 위한 협력체계를 구축해 나갈 계획이다.
이날 협약식에는 김호영 부산항만공사 건설부사장과 윤상옥 남부발전 재생에너지 전무가 참석했다.
이번 협약에 따라 부산항만공사는 추후 풍력발전 설비 도입을 위한 항만부지 제공, 항만 내 전력망 연결 등을, 남부발전은 사업 타당성 분석을 수행할 계획이다.
양사는 이번 협약을 계기로 육상풍력 공동개발 뿐만 아니라 향후 해상풍력, 태양광, 에너지저장장치(ESS) 등 재생에너지 분야로 협력범위를 확대하여 국가 재생에너지 보급 가속화에도 기여할 계획이다.
송상근 부산항만공사 사장은 "에너지 전문 공기업인 남부발전과의 협업을 통해 부산항의 재생에너지 공동개발 모델을 만들고 확산시켜 나갈 계획"이라며 "이번 협약을 기반으로 부산항이 에너지 자립항만으로 한 걸음 더 나아갈 것"으로 기대했다.
윤상옥 남부발전 전무는 "이번 협약은 국내 최초로 항만 인프라를 결합하여 공공기관 간 협력의 새로운 사업모델을 만들어가는 출발점"이라며 "정부 재생에너지 보급 확대와 부산항 탄소중립 실현을 위해 적극적으로 협력해 나가겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com