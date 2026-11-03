엔비디아, 데이터센터 협력사에 "中 고객 의존도 49% 밑으로 낮춰라"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 엔비디아(NVDA)가 데이터센터 협력사들에게 중국 고객 의존도를 낮출 것을 요구했다고 파이낸셜타임스(FT)가 3일 보도했다.

미·중간 AI 기술경쟁이 격화하는 상황에서, 인공지능(AI) 반도체 분야의 선두 주자인 엔비디아의 이번 지침은 중국 기업들의 첨단 연산 자원 접근을 더 어렵게 할 전망이다.

5명의 소식통에 따르면 엔비디아는 최근 몇 달 동안 클라우드 컴퓨팅 협력사들에게 '앞으로 데이터센터 임대 서비스의 최소 51%를 비(非) 중국 기업에 제공해야 한다'고 통보했다. 데이터센터를 빌려주는 전체 임대 계약에서 중국 고객사 의존도를 49% 이하로 낮추라는 요구다.

관계자들은 이러한 지침이 공식 문서로 전달된 것은 아니라고 했다. 엔비디아의 영업맨들과 지역 담당 조직을 통해 해당 지침이 구두로 전달돼 시행되고 있다고 설명했다. 해당 지침은 기존 데이터센터 임대 계약에까지 소급 적용되지는 않는다고 한다. 신규 계약에만 적용된다.

엔비디아의 이번 조치는 중국의 기술기업들이 미국의 반도체 수출통제를 우회하기 위해 활용해 온 해외 컴퓨팅 자원 임대 경로를 좁힐 수 있다. 중국 기업들의 첨단 연산 자원 접근이 더 어려워질 것이라는 관측이 나오는 이유다.

미국 정부는 그동안 엔비디아의 첨단 AI 반도체가 중국으로 유입되는 것을 막기 위해 수출통제를 강화해 왔다.

그러나 중국 기업들은 동남아시아 등 해외 데이터센터에서 엔비디아 반도체를 기반으로 구축된 컴퓨팅 자원을 임차하는 방식으로 AI 모델 학습과 개발을 지속해 왔다. 엔비디아의 이번 지침은 이러한 해외 임대 서비스에 대한 중국 기업의 접근까지 제약할 수 있다는 점에서 눈길을 끈다.

한편 중국 기업들을 주요 고객사로 삼았던 동남아시아의 데이터센터 운영자들은 엔비디아의 이번 지침으로 매출이 급감하지나 않을까 걱정이다.

싱가포르에 본사를 둔 한 클라우드 사업자 관계자는 "미국 이외 지역에서 중국 기업이 아닌 고객을 충분히 확보하기는 어렵다"며 "새로운 규정이 엄격하게 시행된다면 사업에 분명히 영향을 줄 것"이라고 말했다. 비(非)중국 고객 비중을 충족하지 못하는 데이터센터들은 신규 계약 체결에 어려움을 겪거나 사업 규모를 축소해야 할 수 있다.

중국 내에서는 첨단 AI 반도체 공급 부족이 계속 심화하고 있다. FT에 따르면 국제시장에서 약 60만 달러에 판매되는 엔비디아의 B300 반도체 랙 한 대는 지난달 중국에서 1천850만 위안(약 280만 달러)에 거래됐다. 국제시세의 약 4.7배에 달하는 수준이다.

B300은 엔비디아의 최첨단 AI 반도체 제품 중 하나로, 미국의 수출통제에 따라 중국 판매가 금지돼 있다. 미국의 오픈AI와 앤스로픽 등 주요 AI 기업들이 활용하는 제품이기도 하다.

엔비디아는 올 들어 첨단 반도체의 중국 유입을 막기 위해 구매 기업에 대한 규정 준수 심사를 강화하고, 심사를 통과한 기업만 구매할 수 있도록 하는 '화이트리스트' 제도를 도입했다. 그 결과 엔비디아 AI 반도체 구매 승인을 받은 아시아 고객사는 기존의 절반 이하로 감소했다.

밀수로 유입되는 반도체가 줄면서 중국 기술기업들의 해외 클라우드 서비스 의존도는 더 높아졌는데, 엔비디아의 이번 신규 지침으로 이 같은 우회 경로마저 더 좁아질 판이라고 신문은 덧붙였다.

미국 캘리포니아주 산타클래라에 있는 엔비디아 본사 [사진=블룸버그통신]

osy75@newspim.com