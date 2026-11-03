쿠팡이츠서비스, 배달파트너에 방한용품 2100여개 기부…3000만원 상당

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이츠서비스가 3일 방한용품 2100여개를 기부했다
- 기부품은 배달파트너에게 전달될 바라클라바 등이다
- 쿠팡이츠서비스는 겨울철 안전 운행 지원을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이츠서비스는 겨울철 배달파트너의 안전 운행을 지원하기 위해 3000만원 상당의 방한용품 2100여개를 한국플랫폼프리랜서노동공제회에 기부했다고 3일 밝혔다.
기부는 이날 서울 한국노총회관에서 열린 한국플랫폼프리랜서노동공제회 설립 5주년 기념 및 후원의 날 행사에서 이뤄졌다.
기부 물품은 바라클라바와 방한장갑, 넥워머 등 이륜차 운행에 사용할 수 있는 방한용품이다. 공제회를 통해 배달파트너들에게 전달될 예정이다.
행사에는 김명규 쿠팡이츠서비스 대표와 김동만 한국플랫폼프리랜서노동공제회 이사장, 유관기관 관계자 등이 참석했다.
쿠팡이츠서비스는 겨울철 한파와 강설, 노면 결빙에 대비해 배달파트너의 안전 운행을 지원한다는 취지로 이번 물품을 기부했다.
쿠팡이츠서비스는 배달파트너를 대상으로 무상 안전점검과 계절별 안전 캠페인, 안전교육도 진행하고 있다.
kji01@newspim.com