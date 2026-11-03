롯데百, 영등포점에 K향수 편집숍 개점…향수 매출 20%↑

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점은 3일 영등포점에 국내 향수 편집숍을 열었다
- 센트트레이는 고객 취향과 상황을 분석해 맞춤 향수를 추천한다
- 롯데백화점은 팝업스토어와 조향 수업으로 체험을 확대할 계획이다
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국내 향수 브랜드 5곳 입점
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 서울 영등포점 3층에 국내 향수 브랜드를 모은 편집숍 '센트트레이(SCENTRAY)'를 열었다고 3일 밝혔다.
롯데백화점이 직접 기획한 이 매장은 고객의 스타일과 취향에 맞는 향을 제안한다. 롯데백화점에 따르면 올해 1~10월 향수 매출은 전년 동기 대비 20% 증가했다.
매장에는 키스(KEYTH), 취(CHI), 알보우(Rbow), 글로우(glow), 홀리바넘 등 국내 향수 브랜드가 입점했다. 롯데백화점 바이어가 브랜드를 발굴하고 입점을 추진했다.
센트트레이는 고객이 고른 사진과 키워드를 토대로 로맨틱·모던·내추럴 등 8가지 패션 이미지에 맞춰 스타일을 분석하는 상담 프로그램을 운영한다. 분석 결과에 고객이 원하는 감정과 향수를 사용할 상황을 반영해 향을 추천한다.
고객은 매장에서 여러 향을 직접 맡아보고 비교할 수 있다. 롯데백화점은 향수를 판매하는 공간에 취향별 상담과 체험을 결합했다.
롯데백화점은 매장에서 향수 브랜드별 팝업스토어를 차례로 열 계획이다. 백화점 문화센터와 연계한 조향 수업도 마련할 예정이다.
롯데백화점은 이번 매장을 통해 국내 향수 브랜드를 소개하고 향수 상품군의 경쟁력을 높인다는 계획이다.
kji01@newspim.com