KCC, 美 전시회 참가...AI 기반 컬러 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- KCC는 4일 미국 세마쇼에 2년 연속 참가했다
- KCC는 수성·유성 도료와 AI 컬러 솔루션을 소개했다
- KCC는 현지 기술 지원으로 북미 사업 확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC는 미국 라스베이거스에서 열리는 'SEMA(Specialty Equipment Market Association) SHOW 2026'(이하 세마쇼)에 2년 연속 참가해 자동차 보수용 도료와 디지털 조색 기술의 경쟁력을 글로벌 무대에 선보인다고 4일 밝혔다.
KCC는 이번 전시에서 수성·유성 도료를 아우르는 제품군과 인공지능(AI) 기반 컬러 솔루션을 함께 소개한다. 도료 품질과 정밀한 색상 구현, 작업 효율을 지원하는 기술을 종합적으로 제안하며 글로벌 고객을 대상으로 자동차 보수용 도료 사업의 경쟁력을 알릴 계획이다.
앞서 KCC는 2023년 미국 텍사스 댈러스에 '리피니쉬 컬러센터'를 설립하고 자동차 보수용 도료의 색상 배합 연구와 현지 기술 지원을 위한 거점으로 운영하고 있다.
KCC는 전시장 노스홀 부스에서 수성 자동차 보수용 도료 '수믹스(SUMIX)'와 유성 자동차 보수용 도료 '바로매치(BAROMATCH)'를 비롯해 클리어코트와 보수용 부자재를 함께 선보인다. 실제 보수도장 현장에서 활용되는 다양한 제품과 기술을 소개하며 현지 바이어를 대상으로 상담을 진행한다.
KCC 관계자는 "이번 세마쇼는 글로벌 제품과 어깨를 나란히 하는 KCC 자동차 보수용 도료의 품질과 글로벌 수준의 디지털 조색 기술을 선보이는 자리"라며 "다양한 제품군과 미국 리피니쉬 컬러센터의 현지 기술 지원 역량을 바탕으로 고객 수요에 대응하고 북미 시장에서 사업 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com