KB국민은행, 시니어 고객 초청 'KB골든라이프 콘서트' 개최

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 지난달 31일 연세대에서 시니어 콘서트를 개최했다
- 장기·우수 고객 등 1400여명이 발라드 공연을 관람했다
- KB국민은행은 12일 교보문고와 북콘서트를 열 계획이다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 지난달 31일 서울 연세대학교 대강당에서 시니어 고객 대상 문화행사인 'KB골든라이프 Golden Days 콘서트'를 개최했다고 밝혔다.
이번 콘서트는 장기 거래 시니어 고객 대상의 문화 체험 기회로 마련됐으며, 가을 분위기에 맞춘 발라드 공연으로 구성됐다. 사전 초청 이벤트에 약 1만4000명이 응모한 가운데 행사 당일에는 장기·우수 고객과 비대면 이벤트 당첨자 등 1400여명이 참석했다.
KB국민은행은 'KB골든라이프'를 통해 시니어 고객을 위한 비금융 문화 프로그램을 확대하고 있다. 지난 2월 뮤지컬 관람 행사를 진행한 데 이어 오는 12월에는 교보문고와 협업한 북콘서트를 개최할 계획이다.
KB국민은행 관계자는 "고객과 소통하고 감사의 뜻을 전달하기 위해 이번 자리를 마련했다"며 "자산관리 서비스와 함께 문화·여가 등 비금융 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com