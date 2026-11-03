李대통령 "집값 크게 하락땐 임대주택 매입 포함 정부 대책 강구 중"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 3일 부동산 불패 신화를 반드시 깨야 한다고 강조했다
- 정부는 집값 급락에 대비해 공공임대용 주택 대량 매입을 준비했다
- 이 대통령은 공급 확대와 객관적 지표 확인으로 공포 매수를 경계했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울 아파트 거래량·실거래價·대출 연체율 꼭 확인
정권보다 망국적 부동산 투기 공화국 탈출 더 중요"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 3일 "국민과 나라를 위해 부동산 불패 신화는 이제 깨질 때가 됐고 반드시 깨야 한다"고 다시 한 번 강조했다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "집값이 크게 하락할 경우 공적 임대주택 용도로 정부가 대량 매입하는 것을 포함해 대비책은 이미 강구 중"이라며 이같이 썼다.
이 대통령은 "이 정부 들어 가계 대출 증가를 억제하고 주택 담보대출을 관리했기 때문에 집값 변동에 따른 금융시장 불안도 제한적"이라며 "최근 서울 집값 상승은 상당 정도 2022년부터 시작된 지방정부의 주택 인허가 급감에 따른 것"이라고 설명했다.
이어 "이 정부 들어 인허가가 정상화되면서 2028년 전후부터는 공급 절벽도 완화될 것"이라며 "우리 정부는 '닥치고 공급'을 계속할 계획"이라고 강조했다.
이 대통령은 "주택 가격을 예측하려면 거래량과 매물의 증감, 선도 지역의 거래 가격 추이, 주택 공급 흐름, 금리와 경기의 향방, 해외 부동산 흐름, 담보 대출 연체율 추이, 경매 물건의 증감과 낙찰률 등 객관적 자료를 잘 봐야 한다"고 설명했다.
또 이 대통령은 "특히 수도권에서 공포 매수 압박을 느끼시는 분들은 반드시 서울 지역 아파트의 거래량 증감과 매물 추이, 핵심 지역의 실거래 가격 추이, 담보 대출 연체율, 경매 건수 추이를 꼭 살펴보시기 바란다"고 제언했다.
이 대통령은 "집값 하락을 정부가 견디지 못할 것이라는 주장도 있지만 정권의 운명보다 망국적인 부동산 투기 공화국 탈출이 더 중요하다"고 거듭 강조했다.
pcjay@newspim.com