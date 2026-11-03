케이뱅크, 자영업자 '유급휴가 시즌2'…휴가비 최대 200만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 3일 소상공인 유급휴가 지원 캠페인을 시작했다
- 최대 300만원 지원하며 매장 재정비 비용도 추가했다
- 22일까지 신청받아 12월 1~13일 휴가를 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 케이뱅크가 전국 소상공인을 대상으로 '사장님 유급휴가 보내기 시즌2' 캠페인을 추진하고 사연 접수를 진행한다고 3일 밝혔다.
케이뱅크가 자영업자와 개인사업자를 위해 최대 300만원을 지원하는 '사장님 유급휴가 보내기 시즌2' 캠페인을 진행한다. 지난해 5800여건의 사연이 접수돼 사업주 40곳을 지원한 데 이어 두 번째로 마련된 행사다.
올해는 기존 휴가비 지원 외에도 최대 100만원의 매장 재정비 비용을 추가했다. 영업으로 미뤄둔 유리창 청소, 집기 교체, 시설 보수 등을 지원해 휴가 기간 동안 매장을 단장할 수 있도록 돕는다.
응모는 케이뱅크 이용 여부와 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 오는 22일까지 포털 사이트에서 '케이뱅크 사장님 뱅킹'을 검색하거나 케이뱅크 앱 내 혜택존에서 제출하면 된다. 별도 인증 절차 없이 사업주 본인은 물론 가족, 친구, 단골손님도 신청 가능하다.
최종 선정된 사업주는 12월 1일부터 13일 사이 원하는 날짜를 선택해 휴가를 이용할 수 있다. 연말 성수기를 앞두고 재충전이 가능하도록 일정을 정했다.
휴가비는 매장의 일 매출을 기준으로 휴가 일수에 맞춰 최대 200만원까지 지급된다. 휴가 기간 중 해당 매장에는 휴가 안내 현수막이 설치된다.
최종 결과는 오는 11월 27일 이내에 개별 안내되며, 사연 응모자에게는 소정의 상품이 제공된다.
케이뱅크 관계자는 "올해는 휴가비와 더불어 매장 재정비 비용을 함께 지원하는 만큼 소상공인들이 재충전의 시간을 갖기를 기대한다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com