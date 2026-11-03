플로, 투어스 컴백 기념 팬덤 42에 응원권 1만개 선물

AI 핵심 요약beta
- 플로가 2일 투어스 컴백을 맞아 팬덤 42 응원 이벤트를 마련했다
- 팬들에게 응원권 1만 개를 제공해 신곡 감상과 댓글 소통을 지원했다
- 투어스는 신곡 3곡을 담은 싱글 2집으로 7개월 만에 컴백했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 음악 플랫폼 플로가 그룹 투어스의 컴백을 맞아 팬덤 42(사이)와 신곡을 함께 듣고 응원하는 특별한 이벤트를 마련한다.
플로는 투어스의 이번 컴백을 기념해 팬들이 신곡을 함께 들으며 축하할 수 있도록 팬덤 42를 위한 '응원하기' 응원권 1만 개를 선물한다. 플로와 투어스의 공식 SNS 및 플로 앱에 공개된 투어스 응원 플레이리스트 링크를 통해 응원권으로 함께 음악을 듣고 댓글을 나누며 투어스를 응원할 수 있다.
투어스의 싱글 2집 '투 어스(TO US)'는 팀명과 발음이 같은 제목처럼, 여섯 멤버가 지금 느끼는 감정과 생각을 솔직하게 담았다. 성장하며 마주한 고민과 감정을 털어놓으며 같은 시대를 살아가는 이들에게 용기와 위로를 전한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '내 이름을 불러줘'를 포함해 총 3곡이 수록됐다. 지난 4월 밀리언셀러를 기록한 미니 5집 '노 트래지디(NO TRAGEDY)' 이후 약 7개월 만의 국내 컴백이다.
드림어스컴퍼니 성진아 트래픽유닛장은 "투어스가 이번 앨범에 꺼내 놓은 이야기가 42에게 온전히 닿기를 바라는 마음으로 응원 자리를 준비했다"며 "팬들이 함께 듣고 나눈 응원이 투어스에게 다시 힘이 될 수 있도록 팬과 아티스트를 잇는 방법을 계속 넓혀 가겠다"고 말했다.
moonddo00@newspim.com