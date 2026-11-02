뉴온, 클릭메이트서 첫 라이브커머스…이상민 공동개발 뷰티제품 공개

AI 핵심 요약beta
- 뉴온이 2일 오는 3일 클릭메이트에서 첫 라이브커머스를 진행한다고 밝혔다.
- 가수 이상민과 공동 개발한 마스크팩·세럼 등 뷰티 제품을 처음 공개한다.
- 건강기능식품과 생활용품 등 약 150종을 특별 할인해 판매한다.
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건강기능식품·생활용품 등 150여종 판매
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 라이프케어 전문기업 뉴온이 오는 3일 오후 7시 폰드그룹의 라이브커머스 플랫폼 '클릭메이트'에서 첫 라이브커머스 방송을 진행한다고 2일 밝혔다.
이번 방송에서는 가수 이상민과 공동 개발한 뷰티 제품을 처음 선보인다. 뉴온은 라이브커머스를 새로운 판매 채널로 활용해 소비자 접점을 확대할 계획이다.
방송에는 이상민과 클릭메이트 슈퍼셀러 '바닐라윤'이 출연한다. 뉴온과 폰드그룹 계열사 원브릿지가 공동으로 방송을 기획하고 상품 구성을 맡았다. 이상민은 뉴온과 공동 개발한 '이상민 프로그램'의 협업 파트너로 참여해 마스크팩과 세럼 등 주요 제품의 특징과 활용 방법을 소개할 예정이다.
뉴온은 이번 방송을 통해 '이상민 프로그램'을 처음 공개한다. 이와 함께 겨울철 건강관리와 스킨케어 수요를 고려해 건강기능식품과 생활용품 브랜드 '살림백서' 등 약 150종의 제품을 선보일 계획이다. 방송 중에는 특별 할인과 구매 금액별 사은품 증정 행사도 진행한다.
뉴온 관계자는 "이번 클릭메이트 진출은 뉴온의 다양한 제품을 새로운 고객층에 소개하고 브랜드 인지도를 높이는 계기가 될 것"이라며 "건강기능식품부터 생활용품과 화장품까지 아우르는 라이프케어 포트폴리오를 기반으로 유통 채널을 다변화하고 소비자 접점을 지속 확대하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com