크래프톤, 로봇용 AI '루디 0.2' 공개

AI 핵심 요약beta
- 루도 로보틱스가 지난달 30일 로봇용 AI 시스템 루디 0.2를 공개했다
- 루디 0.2는 의도·피드백 이해와 기억·추론 기능을 고도화했다
- 루도 로보틱스는 환경 인식과 행동을 통합한 루디 1.0 개발을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤의 로보틱스 연구법인 루도 로보틱스가 로봇용 AI 시스템 '루디 0.2'를 공개했다.
루도 로보틱스는 지난달 30일 미국 UC 버클리에서 열린 로보틱스 학술 행사 '2026 베이지역 로보틱스 심포지엄'에서 루디 0.2를 선보였다. 지난 8월 공개한 '루디 0.1'의 후속 버전으로, 사람의 의도를 이해하고 상황 변화에 맞춰 반응하는 능력을 높였다.
루디 0.1은 대화와 추론을 담당하는 비전언어 모델에 이동 및 물체 조작 기능을 결합한 시스템이다. 음성 지시를 이해하고 대화 맥락을 유지하며 불분명한 지시에 대해 추가 질문으로 확인한다. 로봇이 음료를 가져다 달라는 요청을 받다가 다른 음료로 바꿔 달라는 명령을 들으면 즉시 동작을 멈추고 다른 음료를 전달하는 식이다.
루디 0.2는 사람의 의도와 피드백, 사회적 신호에 반응하는 '사회적 지능', 변화하는 작업에서 맥락을 유지하는 '기억 및 추론', 이동과 물체 조작을 연결하는 '도구 조작의 연계', 사람의 제스처를 인식하는 '제스처 이해', 정해진 환경에서 부드럽게 움직이는 '물리적 움직임' 등을 고도화했다.
루도 로보틱스는 환경 인식과 대화, 물리적 행동을 하나의 모델로 통합하는 차세대 파운데이션 모델 '루디 1.0' 개발을 추진 중이다. 로봇이 작업에 대한 이해를 사람과 공유하면서 실시간으로 소통하고 행동하는 데 중점을 둔다.
김창한 크래프톤 대표 겸 루도 로보틱스 CEO는 "크래프톤은 20년 가까이 게임을 통해 실시간으로 상호작용하는 가상 세계를 구현해 왔다"며 "이 경험을 바탕으로 현실에서 사람과 자연스럽게 소통하고 협력하는 로봇을 위한 AI를 만들어 가겠다"고 전했다.
한편 루도 로보틱스는 미국 캘리포니아주 팔로알토에 본사 연구소를 개소했다. 팔로알토 연구소는 서울 오피스와 함께 AI·로보틱스 연구를 수행한다.
origin@newspim.com