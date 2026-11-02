국립과학수사연구원장 등 15개 개방형 직위 공개 모집…12일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 2일 12개 부처 15개 개방형 직위를 공개 모집했다
- 국립과학수사연구원장과 카자흐스탄대사관 공사참사관 등이 대상이다
- 원서접수는 12일까지 진행하며 서류·면접·역량평가로 선발한다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 국립과학수사연구원장과 주카자흐스탄대사관 공사참사관 등 15개 개방형 직위에 대한 공개 모집에 나선다.
인사혁신처는 전문성과 역량을 갖춘 우수 인재를 영입하기 위해 '2026년 11월 개방형 직위'를 공개 모집한다고 2일 밝혔다.
이번 공모 대상은 행정안전부와 외교부 등 12개 부처의 총 15개 직위로, 고위공무원단 2개와 과장급 13개다.
고위공무원단 직위는 행안부 국립과학수사연구원장과 외교부 주카자흐스탄대사관 공사참사관이다.
국립과학수사연구원장은 과학수사 감정기술 고도화와 감정업무 수행 및 관리·감독 등을 총괄한다. 공업·물리·의무·약무·보건계통이나 기초과학·응용과학·의약학 관련 분야 경력을 갖춘 전문가가 지원할 수 있다.
주카자흐스탄대사관 공사참사관은 주재국과의 정무·국제협력, 경제·통상 분야 협력, 재외국민 보호 등의 업무를 담당한다. 국제정치·외교·경제 또는 카자흐스탄 지역 정치·경제·통상 관련 경력과 어학 요건을 갖춘 전문가가 지원 대상이다.
과장급 직위는 과학기술정보통신부 인천남동우체국장과 부산우편집중국장, 법무부 의정부교도소 의료과장과 국립법무병원 신경과장, 행안부 대통령기록관 기록서비스과장 등 13개다.
국가보훈부 국립대한민국임시정부기념관 전시운영과장, 문화체육관광부 국립아시아문화전당 공연사업과장, 보건복지부 국립소록도병원 안이비인후가정의학과장, 지식재산처 특허심판원 심판장(화학분야) 등도 포함됐다.
이 밖에 국세청 국세상담센터장, 관세청 관세국경인재개발원 인재개발과장, 산림청 산림항공본부 산림항공과장, 질병관리청 국립보건연구원 호흡기·알레르기질환연구과장도 공개 모집한다.
이 가운데 국립대한민국임시정부기념관 전시운영과장, 국립아시아문화전당 공연사업과장, 국립소록도병원 안이비인후가정의학과장, 국세상담센터장 등 4개 직위는 민간인만 지원할 수 있다.
의정부교도소 의료과장은 수용자 건강진단과 질병 치료, 교정시설 보건 업무 등을 총괄하며 의사면허와 관련 경력을 갖춘 전문가가 지원할 수 있다.
대통령기록관 기록서비스과장은 대통령기록물 기획전시와 전시관 운영, 기록물 정리체계 관리 등을 담당한다. 기록관리와 전시·콘텐츠 기획 분야 경력을 갖춘 전문가가 지원 대상이다.
특허심판원 심판장(화학분야)은 산업재산권 관련 심판청구 심리와 쟁점 판단, 법률 적용 등을 담당하며 화학 분야 산업재산권 심사·심판·소송 경력을 갖춘 전문가가 지원할 수 있다.
산림항공본부 산림항공과장은 항공기를 활용한 산불 등 산림재난 정보 수집과 항공기 운항계획 수립, 조종사 교육훈련 등을 맡는다.
국립보건연구원 호흡기·알레르기질환연구과장은 천식과 만성폐쇄성폐질환 등 호흡기·알레르기질환 연구와 검사방법 개발, 임상정보 수집 등의 업무를 수행한다.
채용은 서류심사와 면접시험, 역량평가 등을 거쳐 진행된다. 고위공무원단 직위는 인사심사 절차도 거친다.
공고 및 원서접수 기간은 오는 12일까지다. 자세한 지원 자격과 채용 일정은 국가공무원 채용시스템과 각 부처 누리집에서 확인할 수 있다.
abc123@newspim.com