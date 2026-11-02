파리바게뜨, 주문 즉시 구워주는 '파바 그릴' 론칭

AI 핵심 요약beta
- 파리바게뜨가 2일 주문 즉시 구워내는 ‘파바 그릴’을 론칭했다
- 파바 그릴은 6종으로 구성해 따뜻한 식사와 간식으로 제공한다
- 280도 고온 열풍 오븐으로 겉바속촉 식감을 구현하고 포장도 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 파리바게뜨가 고객이 주문하면 매장 오븐에서 바로 구워 따뜻하게 내주는 즉석 조리 제품 '파바 그릴'을 론칭했다고 2일 밝혔다. '파리바게뜨에서 만나는 가장 맛있는 순간'을 콘셉트로, 제품을 가장 맛있는 온도와 식감으로 제공하는 것이 특징이다.
제품은 '그릴드 마르게리따', '멜팅 치즈 크라상', '치즈 피자 토스트', '골든 버터 토스트', '매콤떡갈비피자', '하와이안 페퍼로니 피자' 6종이다. 간편하면서도 든든한 한 끼 식사용으로 구성했다. 멜팅 치즈 크라상은 잠봉햄과 그뤼에르 치즈를, 그릴드 마르게리따는 루꼴라와 모짜렐라 치즈를 넣었다.
280도 고온 열풍으로 빠르게 굽는 콜브 오븐을 사용해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 낸다고 회사는 설명했다. 매장 취식은 물론 포장 주문도 구워서 주고, 식은 뒤에는 에어프라이어로 데워 먹는 방법을 함께 안내한다.
파리바게뜨 관계자는 "주문과 동시에 구워내는 파바 그릴을 통해 파리바게뜨가 제안하는 빵의 가장 맛있는 순간을 즐겨보시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com