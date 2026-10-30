정은경 복지부 장관 "청년 사회복지사 든든한 울타리 될 것"

AI 핵심 요약beta
- 정은경 장관은 30일 청년 사회복지사들과 소통 간담회를 열었다
- 청년 사회복지사 9명과 대학생 3명은 현장 경험과 고민을 나눴다
- 정 장관은 정부가 청년 사회복지사들의 든든한 울타리가 되겠다고 밝혔다
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청년 사회복지사·대학생 면담
"무엇 필요하는지 귀 기울여"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관은 30일 "사회복지사의 따뜻한 손길이 우리 사회를 지탱하듯, 정부도 청년 사회복지사들의 든든한 울타리가 되어 눈높이를 맞추고 함께 고민하겠다"고 밝혔다.
정 장관은 이날 서울 마포구 소재 염리종합사회복지관에서 청년 사회복지사와 사회복지학과 대학생 등 12명과 소통 간담회를 열었다.
간담회에는 아동·노인·장애인 등 복지 최일선에서 뛰고 있는 2030 청년 사회복지사 9명과 자격 취득을 앞둔 대학생 3명이 함께 자리했다. 참석자들은 사회복지의 길을 선택하게 된 계기부터 현장에서 겪는 생생한 일상과 고민들을 편안한 분위기 속에서 주고받았다.
정 장관은 수많은 길 중 사회복지사의 길을 택해 준 청년들에게 응원을 보냈다. 앞으로 현장에서 펼쳐낼 활약에 큰 기대도 표했다. 아울러 취업 초기 청년들과 예비 사회복지사들이 현장에 오며 가졌던 기대와 궁금증, 그리고 일하면서 마주한 현실적인 고민들을 들었다.
정 장관은 "우리 청년들이 진짜 어떤 마음으로 일하고 있고 무엇을 필요로 하는지 온전히 귀 기울이기 위해 만든 자리"라며 "사회복지사의 따뜻한 손길이 우리 사회를 지탱하듯, 정부도 청년 사회복지사들의 든든한 울타리가 되어 눈높이를 맞추고 함께 고민하겠다"고 했다.
sdk1991@newspim.com