안양시 인덕원동 지역사회보장협의체, 기업·주민 연계 '기부의 날' 행사 진행

AI 핵심 요약beta
- 인덕원동 지역사회보장협의체가 29일 기부의 날 행사를 진행했다
- 관내 기업과 주민 등 220여 명이 참여해 모금과 복지 상담을 했다
- 모금 수익금은 명절꾸러미·삼계탕 등 복지사업에 사용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 경기도 안양시 동안구 인덕원동 지역사회보장협의체가 주관한 '인덕원동 기부의 날' 현장 모금 행사가 지난 10월 29일 금강펜테리움 광장 일대에서 진행됐다.
제13회 안양시 기부의 날 연계 행사로 기획된 이번 일정에는 관내 기업 관계자 및 거주 주민 등 총 220여 명이 참여했다. 참여 단체 현황을 살펴보면, ㈜사세, ㈜평촌교통, 금강펜테리움IT타워 CEO 협의회 등 관내 27개 기업체가 후원 명단에 이름을 올렸으며, 교육 시설인 인덕원 어린이집과 대궁 어린이집 소속 원아들이 동참했다.
해당 행사가 개최된 인덕원동 일대는 중앙을 가로지르는 학의천을 경계로 남측의 공업지역과 북측의 주거 밀집 구역 및 역세권 상업지역이 혼재된 복합 구역이다. 이번 행사는 이러한 지리적 특성을 반영하여 관내 산업 인프라 구성원과 주거 시설 거주민이 공동으로 참여하는 구도로 기획됐다.
세부 행사 프로그램으로는 당일 현장 모금 캠페인과 함께 행정복지센터 인력이 파견된 '찾아가는 복지 상담 부스'가 가동됐다. 물품 판매 부스의 경우 새마을 지도자 인덕원동 부녀회, 인덕원동V터전, 인덕원마을터 사회적협동조합, 대궁 어린이집, 보은대추 측이 운영을 전담했다. 앞서 인덕원동 행정복지센터는 본 행사에 앞서 지난 10월 19일부터 자체 기부 주간을 사전 가동한 바 있다.
이번 현장 모금 활동 및 물품 판매 부스 운영을 통해 조성된 수익금 전액은 인덕원동 지역사회보장협의체가 주관하는 복지 특화사업 재원으로 배정된다. 세부 집행 항목으로는 명절(설·추석) 꾸러미 전달, 삼계탕 지원, 함께하는 생일축하DAY, 목욕쿠폰 지원 사업 등이 포함되어 있다.
ohzin@newspim.com