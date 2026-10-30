G마켓, e쿠폰 무단 사용에 긴급 보안 조치…KISA 신고

AI 핵심 요약beta
- G마켓은 30일 일부 e쿠폰 무단 등록·사용 정황을 확인했다
- G마켓은 외부 접근을 차단하고 KISA에 사고를 신고했다
- G마켓은 피해 확인 고객에게 보상하고 원인 조사를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = G마켓이 일부 고객의 전자쿠폰(e쿠폰)을 제3자가 허락 없이 등록하거나 사용한 정황을 파악해 조사에 나섰다. 회사는 외부 접근을 차단하고 피해가 확인되는 고객에게 보상하기로 했다.
30일 G마켓은 최근 일부 e쿠폰 핀번호의 무단 등록·사용 정황을 확인한 뒤 관련 시스템에 긴급 보안 조치를 취했다고 밝혔다.
G마켓은 사고를 인지한 직후 비인가 접근 경로를 막았으며, 이날 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고했다. 현재 사고가 발생한 원인과 영향을 받은 범위를 분석하고 있다.
무단 사용이 의심되는 쿠폰 수량과 피해 고객 수는 아직 공개되지 않았다. 외부에서 어떤 방식으로 시스템에 접근했는지도 확인 중이다.
고객 안내는 홈페이지 공지를 통해 진행할 예정이다. 쿠폰 무단 사용으로 실제 손해를 입은 고객에게는 피해 확인 후 신속히 보상한다는 방침이다.
G마켓 관계자는 "관계 기관의 조사에 성실히 협조하는 동시에, 고객 정보 보호를 위한 보안 관리 체계를 더욱 강화하겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com