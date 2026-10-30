서울출입국·외국인청, 목동 떠나 문정동 법조타운에 새 둥지

AI 핵심 요약beta
- 법무부는 30일 서울청 신청사 개청식을 열었다
- 서울청은 36년 만에 목동에서 문정동으로 이전했다
- 신청사는 민원 공간을 넓히고 관련 센터를 통합했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외부 임차하던 상담·온라인 민원센터 통합
1990년 개청 이후 36년 만에 이전
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 서울 지역 출입국·이민 행정을 맡아온 서울출입국·외국인청(서울청)이 36년 만에 새 청사로 옮겼다.
법무부는 30일 서울 송파구 문정동 법조타운에 들어선 서울청 신청사에서 개청식을 열었다고 밝혔다.
서울청은 1990년 양천구 목동 청사에서 문을 연 뒤 약 36년간 서울 지역 출입국·이민 행정을 책임져 왔다. 하지만 시설이 낡은 데다 업무·주차 공간도 부족해, 최근 크게 늘어난 외국인과 동포의 이민 행정 수요를 감당하기 어려웠다.
신청사의 민원 처리 공간은 기존 청사의 3배 규모다. 민원 대기시간을 줄이고 보다 쾌적한 민원 환경을 갖췄다는 게 법무부 설명이다.
공간이 부족해 외부 건물을 빌려 쓰던 '1345 외국인종합안내센터'와 '온라인 체류·사증 민원센터'도 신청사 안으로 들어왔다. 법무부는 두 센터를 한곳에 모으면서 온·오프라인 업무 처리의 효율이 높아질 것으로 보고 있다.
새 청사가 문정동 법조타운에 자리 잡으면서 동부구치소, 서울동부지방공소청 등 인근 기관과의 업무 협조도 한층 수월해질 전망이다.
이날 개청식에는 이진수 법무부 장관 직무대행을 비롯해 송파구청장, 서울동부지방공소청장, 주한 베트남·인도네시아·캄보디아·라오스 대사 등이 참석했다. 정성호 전 법무부 장관(현 국회의원)은 영상으로 축하 메시지를 보냈다.
이 직무대행은 "문정동에서 새롭게 시작하는 서울출입국·외국인청이 대한민국 이민행정의 새로운 도약을 이끄는 중심지가 되길 기대한다"고 말했다. 이어 '2030 이민정책 미래전략'에 맞춰 글로벌 인재가 역량을 펼칠 수 있도록 적극행정을 강화하고, 엄정한 법 집행과 세심한 인권 보호가 조화를 이루는 '이민행정의 표준'을 만들어 달라고 당부했다.
이종철 서울청장은 "통합된 이민행정 인프라를 바탕으로 글로벌 인재들이 한국 사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다"며 "법과 원칙에 기반한 엄정한 이민정책으로 국민이 신뢰하고 선량한 외국인이 체감할 수 있는 질 높은 서비스를 실현하겠다"고 밝혔다.
yek105@newspim.com