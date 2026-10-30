현대위아, 3분기 영업익 547억원…엔진·열관리 사업 성장

AI 핵심 요약beta
- 현대위아는 30일 3분기 매출과 영업이익이 증가했다고 밝혔다.
- 엔진 공급과 모듈·열관리 사업 확대로 매출은 14.3% 늘었다.
- 현대위아는 2035년까지 미래 모빌리티에 3조7000억원을 투자한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대위아가 엔진 공급 확대와 열관리 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 매출과 영업이익을 모두 늘렸다.
현대위아는 30일 3분기 매출 2조4590억원, 영업이익 547억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 14.3%, 5.5% 증가한 수치다.
실적 개선은 국내와 멕시코의 엔진 공급 물량 증가와 모듈·열관리 사업 확대가 이끌었다. 모듈 매출은 전년 동기 대비 18% 증가했으며 열관리 사업 매출은 공조 물량 확대에 힘입어 160% 급증했다.
이에 따라 모빌리티 부문 전체 매출은 2조2884억원으로 지난해 같은 기간보다 15.1% 늘었다.
영업이익은 제품 구성 변화와 재료비·물류비 상승에 따른 원가 부담에도 매출 확대 효과로 증가세를 유지했다.
현대위아는 특수사업부 매각을 추진하며 사업구조를 미래 모빌리티 중심으로 재편할 계획이다. 확보한 재원과 경영 역량을 핵심부품과 열관리, 로보틱스 등 성장사업에 집중한다는 구상이다.
이를 위해 2035년까지 연구개발(R&D)에 약 1조8000억원, 글로벌 생산거점 확대에 약 1조원, 신사업 육성에 약 9000억원 등 총 3조7000억원을 투자할 예정이다.
chanw@newspim.com