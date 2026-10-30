GS25, '한정선 피스타치오 찹쌀떡' 회수 조치…대장균군 기준 부적합

AI 핵심 요약beta
- 식약처는 30일 피스타치오 찹쌀떡 판매중단·회수했다
- 자가품질검사에서 기준 초과 대장균군이 검출됐다
- GS25는 재고를 폐기하고 구매 고객에게 환불한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25에서 판매하는 '한정선 피스타치오 찹쌀떡'에서 기준치를 초과한 대장균군이 검출돼 판매가 중단됐다. GS25는 점포 재고를 폐기하고 이미 제품을 구매한 고객에게는 환불하기로 했다.
30일 유통 업계에 따르면 식품의약품안전처는 로로에프앤비가 제조한 냉동 샤베트류 '한정선 피스타치오 찹쌀떡'에 판매 중단과 회수 명령을 내렸다.
대상은 제조일이 2026년 10월 23일인 80g 제품이다. 제조사가 정기적으로 실시하는 자가품질검사에서 대장균군 기준 규격에 부합하지 않는 결과가 나온 것으로 전해졌다.
GS리테일은 판매 중단과 함께 매장에 남아 있는 상품을 폐기하고, 이미 제품을 산 고객에게는 환불을 진행할 방침이다.
GS리테일은 "고객 안전을 위해 '한정선 피스타치오 찹쌀떡'의 판매를 즉시 중단했다"며 "점포에 보유 중인 상품은 전량 폐기하고, 이미 구매하신 고객에게는 환불 조치할 예정"이라고 밝혔다.
해당 상품은 로로에프앤비의 디저트 브랜드 로로멜로와 전통 디저트 브랜드 한정선이 공동 개발해 GS25에서 단독 판매해 왔다. 요거트 맛을 먼저 출시한 뒤 피스타치오 맛을 추가했다.
회사 측은 2차 제조분의 유통이 본격화하기 전에 부적합 사실을 확인해 실제로 유통된 물량은 많지 않다고 설명했다.
nrd@newspim.com