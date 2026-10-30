한국거래소, '유가증권시장 상장법인 공시담당자 워크숍' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 30일 서울서 공시담당자 워크숍을 개최했다
- 유가증권시장 상장사 관계자 250여 명이 행사에 참석했다
- 공시제도와 기업가치 제고 관련 실무교육을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 30일 '2026년도 유가증권시장 상장법인 공시담당자 워크숍'을 개최했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 이번 행사는 이날 서울 여의도 페어몬트앰배서더에서 공시담당자 등 250여 명이 참석한 가운데 진행됐다.
행사는 상장법인의 공시역량을 강화하고 최근 공시제도 개정사항 및 공시업무에 대한 이해를 제고하기 위해 마련됐으며, 공시·상장제도 주요사항을 비롯해 영문공시 확대 및 배당절차 개선 관련사항, 기업지배구조보고서 작성 및 기업가치 제고 프로그램, 상장법인 관련 주요 입법동향 및 대응 등 공시담당자의 실무역량 제고를 위한 다양한 교육 프로그램으로 구성됐다.
임흥택 한국거래소 유가증권시장본부 상무는 개회사에서 지금은 자본시장에 대한 관심이 어느 때보다 높은 시기로 투자자 신뢰 확보와 자본시장 선진화를 위하여 상장법인의 투명하고 성실한 공시가 중요함을 강조하고, 거래소도 제도 개선과 더불어 공시우수법인 표창 등 각종 인센티브 부여를 통해 상장법인의 공시업무가 원활히 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력할 계획임을 밝혔다.
거래소는 해당 워크숍을 통해 거래소와 상장법인간 네트워크가 한층 강화될 것으로 기대하고 있으며, 앞으로도 워크숍·간담회 등 다양한 채널을 통해 상장법인과 지속적으로 소통할 계획이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com