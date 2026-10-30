[속보] 기아, 3분기 영업익 1조8183억원…전년比 24.3%↑

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아는 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 1조8183억원으로 전년 동기 대비 24.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다.
매출은 31조5974억원으로 전년 동기 대비 10.1% 늘었다. 당기순이익은 1조2855억원으로 9.6% 감소했다.
직전 분기와 비교하면 매출은 4.4%, 영업이익은 30.8% 줄었다. 3분기 영업이익률은 5.8%다.
chanw@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아는 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 1조8183억원으로 전년 동기 대비 24.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다.
매출은 31조5974억원으로 전년 동기 대비 10.1% 늘었다. 당기순이익은 1조2855억원으로 9.6% 감소했다.
직전 분기와 비교하면 매출은 4.4%, 영업이익은 30.8% 줄었다. 3분기 영업이익률은 5.8%다.
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