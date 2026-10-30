경찰, 접근금지 어기고 "불 지르겠다" 전 연인 협박 20대 여성 체포

경찰 구속영장 신청 방침
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 접근금지 조치를 어기고 전 연인 집에 찾아가 불을 지르겠다고 협박한 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
30일 경찰에 따르면 서울 구로경찰서는 전날 오후 7시 20분쯤 20대 여성 A씨를 스토킹처벌법 위반과 특수협박, 주거침입, 현주건조물방화예비 등 혐의로 현행범 체포했다.
A씨는 전 연인인 20대 남성 B씨 집에 찾아가 자기 몸에 에탄올 소독약을 뿌리며 협박한 혐의를 받는다.
두 사람과 관련한 교제폭력·스토킹 신고는 이전에도 여러 차례 접수됐던 것으로 알려졌다.
경찰은 사건 전날인 28일 추가 스토킹 신고를 받고 A씨에게 접근금지 등 긴급응급조치를 내렸다. 그러나 A씨가 이 조치를 위반하고 B씨 집을 찾아가자 경찰은 A씨를 현장에서 체포했다.
앞서 경찰은 A씨를 상대로 위치추적 전자장치 부착과 유치장 유치 등 잠정조치를 신청했으나 기각된 것으로 알려졌다.
경찰은 이날 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.
jason14@newspim.com