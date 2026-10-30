기후부, 독일과 공동의향합의서 갱신…에너지 전환 협력 '본격화'

AI 핵심 요약beta
- 기후부는 30일 독일과 에너지 공동의향합의서를 갱신했다.
- 양국은 재생에너지와 전력망 등 청정에너지 협력을 확대했다.
- 정책 협의와 공동연구를 강화해 에너지전환 사업화를 추진했다.
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에너지 전환·산업 탈탄소화 공동대응 추진
연구기관 공동연구·기업 간 기술교류 강화
"에너지전환…산업혁신의 기회로 만들 것"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 기후에너지환경부(장관 김성환)가 독일과 에너지 분야 공동의향합의서를 갱신하고 재생에너지 전력망 등 청정에너지 분야의 협력 확대에 나선다.
기후부는 30일 오후 서울 강남구 호텔에서 이호현 기후부 2차관과 슈테판 루엔호프 독일 연방경제에너지부 정무차관이 '한·독 공동의향합의서(JDoI)'를 체결했다고 밝혔다.
이번 합의서 갱신은 재생에너지 확대와 산업 전기화, 안정적인 전력망 구축 등 변화하는 에너지 환경에 대응하기 위해 추진됐다.
양국은 지난 2019년 에너지파트너십을 수립한 이후 에너지 정책대화와 전문가 교류, 공동연구 등을 이어왔다. 이번에는 협력 분야를 구체화하고 이행체계를 강화하기로 했다.
주요 협력 분야는 ▲재생에너지와 에너지 효율 ▲청정수소 ▲전력망·에너지저장장치(ESS) ▲인공지능(AI)·디지털 및 저탄소 기술 등이다.
특히 재생에너지 확대에 따른 전력망 안정성 확보와 에너지시스템 디지털화, 산업부문 전기화 및 탈탄소화 등 과제에 대한 정책·기술 협력을 강화할 계획이다.
이를 위해 한·독 에너지전환협력위원회와 담당부서 간 정기 협의를 통해 협력과제 이행 상황을 점검한다. 양국 연구기관의 공동연구와 기업 간 기술교류도 확대해 실질적인 사업 협력으로 연결할 방침이다.
이호현 기후부 제2차관은 "재생에너지 중심의 에너지전환과 안정적이고 유연한 전력망 구축은 기후위기 대응을 넘어 미래 산업경쟁력을 좌우하는 양국의 핵심 과제"라고 말했다.
이어 "이번 공동의향 합의서 갱신을 계기로 제조업 강국인 양국이 정책 경험과 기술 역량을 결합하고, 연구기관과 기업 간 실질적인 협력을 확대해 에너지전환을 산업혁신의 기회로 만들어 나가겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com