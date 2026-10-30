카카오뱅크, 서울경찰청·토스뱅크와 청소년 도박 예방 및 금융보호 강화

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크·서울경찰청·토스뱅크는 29일 청소년 도박 예방 협약을 체결했다
- 세 기관은 도박 의심 계좌 공유와 예방 안내, 상담·치유 연계를 추진한다
- 카카오뱅크는 위험관리시스템을 활용해 의심 거래 차단과 금융 보호를 강화한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 지난 29일 서울 종로구 서울특별시경찰청 본청사에서 서울경찰청, 토스뱅크와 청소년 사이버도박 예방 및 디지털 안심 금융환경 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 청소년의 사이버도박 위험을 예방하고 금융거래 보호 기능을 강화하기 위해 추진됐다. 참여 기관들은 도박 의심 계좌 정보 공유와 앱 내 예방 안내, 상담 및 치유 지원 체계 연계 등에 협력하기로 했다.
카카오뱅크는 서울경찰청에서 받은 도박 의심 계좌 정보를 자체 위험관리시스템과 연계해 사이버도박 거래 차단을 강화한다. 금융거래 단계별로 경고, 거래 재확인, 송금 제한을 적용해 청소년이 도박 위험을 인지하도록 돕고, 앱 내에서 상담 전용 전화번호 117 안내, 학교전담경찰관(SPO) 및 전문기관 치유·회복 프로그램 연계망을 구축한다.
아울러 서울경찰청이 추진하는 청소년 사이버도박 예방 활동의 성과 분석과 홍보에도 동참해 관련 협력을 이어갈 방침이다.
윤호영 카카오뱅크 대표는 "청소년 사이버도박은 금융 피해 및 범죄와 직결될 수 있어 조기 예방과 지원이 중요하다"며 "서울경찰청, 토스뱅크와 협력해 청소년이 안전하게 이용할 수 있는 디지털 금융환경을 조성하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com