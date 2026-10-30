네이버, 지속가능경영유공 종합 ESG 부문 대통령 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 30일 지속가능경영유공 정부포상서 대통령 표창을 수상했다
- 2040년 탄소 순배출량 마이너스와 재생에너지 확대를 추진했다
- AI 안전·개인정보 보호와 준법경영 체계를 강화해 높이 평가받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 안전성·소상공인 상생·지배구조 개선 성과
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버는 지난 29일 '2026 지속가능경영유공 정부포상'에서 종합 환경·사회·지배구조(ESG) 부문 대통령 표창을 수상했다고 30일 밝혔다.
지속가능경영유공 정부포상은 산업통상부와 중소벤처기업부가 주최하고 한국생산성본부가 주관하는 행사다. 지속가능경영을 통해 산업 경쟁력과 사회적 가치 창출에 기여한 기업과 기관 등을 선정한다.
네이버는 환경 부문에서 2040년까지 탄소 순배출량을 마이너스로 전환하는 '2040 카본 네거티브(Carbon Negative)' 전략과 재생에너지 사용 확대 등을 평가받았다. 네이버는 국내 인터넷 플랫폼 기업 최초로 재생에너지 100% 전환을 목표로 하는 'RE100'과 기업 차량의 전기차 전환을 추진하는 'EV100'에 가입했다.
사회 부문에서는 인공지능(AI) 기반 불법·유해 콘텐츠 차단과 개인정보 보호, 소상공인 상생 활동 등이 평가에 반영됐다. 네이버는 AI 서비스의 안전성 확보를 위한 '네이버 AI 안전성 체계(NAVER AI Safety Framework 2.0)'를 수립하고 전담 조직을 운영하고 있다.
지배구조 부문에서는 이사회 독립성과 준법경영 체계 구축 등이 평가받았다. 네이버는 공정거래 자율준수프로그램(CP) 평가에서 2년 연속 'AA' 등급을 받았으며, 규범준수경영시스템 국제표준인 'ISO 37301' 인증을 획득했다.
flurry327@newspim.com