금동현, 첫 솔로곡 '자꾸 생각나' 깜짝 공개…팬들 위한 특별한 선물

AI 핵심 요약beta
- 금동현은 30일 데뷔 후 첫 솔로곡을 중국에서 선공개했다.
- 신곡은 좋아하는 이를 떠올리는 풋풋한 설렘과 수줍은 감정을 담았다.
- 중국 유명 제작진과 협업한 금동현은 배우 활동과 차기작을 준비한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 금동현이 데뷔 후 첫 솔로곡을 발표하며 팬들에게 특별한 선물을 전한다.
금동현은 30일 0시(중국 현지시간) 중국 주요 음원 플랫폼을 통해 신곡 '자꾸 생각나'를 선공개한다. 국내에서는 이후 순차적으로 발매할 예정이다.
'자꾸 생각나'는 좋아하는 사람이 생긴 뒤 일상 곳곳에서 느끼는 풋풋한 설렘을 담은 곡이다. 아침에 눈을 뜨는 순간부터 잠들기 전까지 한 사람만 떠올리는 마음을 솔직하고 사랑스러운 가사로 풀어냈다. 마음을 전하고 싶지만 쉽게 용기를 내지 못하는 수줍은 감정도 섬세하게 그려냈다.
특히 금동현 특유의 밝고 귀여운 에너지가 곡에 더해져 듣는 이들에게 기분 좋은 설렘을 전할 전망이다.
이번 신곡은 중국 유명 프로듀서 장베이베이와의 협업으로 완성돼 눈길을 끈다. 대표곡의 전 플랫폼 누적 재생 수가 100억회를 넘어선 것으로 알려진 장베이베이는 저우선 등 중국 유명 아티스트들의 음악 제작에 참여한 바 있다. 여기에 제40회 대만 금마장 영화제 음악상 후보에 오른 음악감독 리이가 녹음에 참여해 완성도를 높였다.
첫 솔로곡으로 팬들에게 특별한 선물을 전한 금동현은 현재 국내외 활동을 이어가는 동시에 차기작 드라마 준비에도 한창이다. 음악을 통해 새로운 매력을 선보인 그가 앞으로 배우로서 보여줄 행보에도 관심이 모인다.
moonddo00@newspim.com