리더스시스템즈, UR·MiR 로봇 기술 지원 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 리더스시스템즈는 30일 테라다인 로보틱스 국내 대리점 계약을 체결했다
- 양사는 협동로봇과 자율주행 모바일 로봇 영업·기술 지원에 협력했다
- 리더스시스템즈는 피지컬 AI와 로봇 연계로 산업 자동화를 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 리더스시스템즈가 테라다인 로보틱스(Teradyne Robotics)의 국내 대리점으로서 협동로봇과 자율주행 모바일 로봇의 영업 및 기술 지원을 담당한다. 양사는 국내 제조·물류·서비스 산업의 자동화 수요에 대응하고 피지컬 AI 기술의 산업 현장 적용을 확장하기 위해 협력한다.
리더스시스템즈는 이번 계약을 통해 테라다인 로보틱스 산하 유니버설 로봇(UR)과 미르(MiR)의 국내 영업을 담당한다. 고객을 대상으로 제품 시연과 설치를 지원하며, 도입 이후 기술 지원과 유지보수 서비스도 제공한다. 로봇 제품 공급과 함께 현장 운영에 필요한 기술 지원 서비스 체계를 구축할 계획이다.
서비스 기반 개선를 위해 전문 기술 지원 인력을 양성하고 데모 로봇과 예비 부품을 상시 확보할 방침이다. 이를 통해 제품 도입을 검토하는 고객이 실제 환경에서 로봇을 확인할 수 있도록 지원하고, 장비 운영 중 문제가 발생하면 신속하게 대응해 가동 중단 시간을 줄일 예정이다.
리더스시스템즈는 AI 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅 분야 역량을 로봇 기술과 연계해 사업 범위를 넓힐 계획이다. 피지컬 AI는 AI가 현실 세계의 환경과 물리적 조건을 인식하고 로봇 등 실제 기기를 통해 판단과 행동을 수행하는 기술이다. 양사는 로봇 플랫폼과 AI 인프라의 연계를 바탕으로 국내 산업 현장의 지능형 자동화 도입을 지원할 예정이다.
이부석 리더스시스템즈 대표는 "AI가 현실 세계로 나오는 피지컬 AI 시대에는 로봇 하드웨어가 필수"라며 "테라다인 로보틱스와 함께 국내 기업들이 피지컬 AI로 전환할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
Seth Meng 테라다인 로보틱스 한국·중화권 지역장은 "한국은 세계에서 가장 발전된 로보틱스 시장 중 하나"라며 "기술 전문성을 갖춘 리더스시스템즈와 협력해 기존 고객 기반과 파트너 생태계를 바탕으로 한국 산업 전반에 피지컬 AI 도입을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.
whitss@newspim.com