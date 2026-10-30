"美 국가채무, GDP 100% 넘어...2차 세계대전 이후 처음"

AI 핵심 요약beta
- 미국 연방정부는 30일 2026 회계연도 채무비율이 GDP의 100%를 기록했다
- 연방정부 채무는 32조2000억달러로 전년보다 0.6%포인트 상승했다
- 연간 재정적자는 GDP의 6.2%로 고금리 속 이자 부담 우려가 커졌다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국의 국내총생산(GDP) 대비 연방정부 채무 비율이 지난 9월 30일로 끝난 2026 회계연도 기준 국내총생산(GDP)의 100%를 기록하며, 2차 세계대전 직후인 1946년 이후 80년 만에 처음으로 세 자릿수를 넘어섰다고 월스트리트저널(WSJ)이 29일(현지시간) 보도했다.
미 재무부가 보고한 9월 30일 기준 2026 회계연도 말 기준 미국의 정부 내부 보유분을 제외한 연방정부 채무는 32조2천억달러(약 4경3천80조 원)로, 이날 발표된 3분기 경제성장률 데이터를 반영한 2026 회계연도 전체 GDP 대비 100.03%를 기록했다.
이는 2025 회계연도 말의 99.4%에서 상승한 것으로, 미 의회예산처(CBO)의 당초 전망치(100.6%)보다는 약간 낮았으나, 2차 세계대전 승리를 위해 대규모 차입을 일으켰던 1946년의 역대 최고 기록(106%)에 한 걸음 더 가까워졌다.
미국의 연간 재정적자는 약 2조 달러로 GDP의 6.2%에 달했다.
정부 차입이 빠르게 늘어나면서 채무 부담이 확대된 영향으로 보인다. 고금리 여파로 국채 이자 비용이 증가하면서 미국의 재정 건전성에 대한 우려가 커지고 있다.
wonjc6@newspim.com