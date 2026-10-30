위성락 "MDL 넘는 北, 엄정 대응 중…남북군사당국회담 수차례 제안"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 30일 북한의 군사분계선 월선에 엄정 대응한다고 밝혔다
- 위성락 실장은 30일 남북 군사당국회담을 수차례 제안했다고 밝혔다
- 정부는 30일 북한 지뢰 사건에 필요한 조치를 지속하겠다고 밝혔다
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북한군 지뢰, 정전 협정 위반
'싸울 필요 없는 평화'에 역량 집중"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 30일 "북한이 군사분계선(MDL)을 넘어오는 행위에 대해서는 작전 지침에 따라 엄정하게 대응하고 있다"고 밝혔다.
위성락 국가안보실장은 이날 오전 춘추관에서 언론과 만나 "MDL 일대 긴장 조성의 근본적인 원인인 MDL 인식의 불일치를 해소하기 위해 남북군사당국회담을 수차례 제안했다"며 이같이 밝혔다.
위 실장은 "지난달 서부 전선 비무장지대 MDL 이남 지점에서 작전을 수행하던 우리 장병들이 북한이 설치한 지뢰의 폭발로 인해 큰 부상을 입었다"며 "사고 이후 유엔사와 함께 조사를 했으며 최종 조사 결과 발표를 통해 북한군 지뢰가 정전협정 위반임을 밝히고, 북한의 사과와 책임 있는 조치를 요구했다"고 강조했다.
이어 "사고 지점의 북한군 지뢰 지대를 폭파하여 제거했다. 또한, 유엔 총회 등 계기에 주요국과 국제 사회를 대상으로 우리의 입장을 설명하고 유엔 안보리에 서한을 보내는 등 외교적 대응도 해왔다"고 밝혔다.
위 실장은 "정부는 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건에 대해서는 분명한 원칙을 갖고 필요한 조치를 지속적으로 취해 나갈 것"이라며 "평화 공존 정책을 일관되게 추진하여 '싸울 필요가 없는 평화'를 만들어 낼 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 약속했다.
pcjay@newspim.com