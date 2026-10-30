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IPARK현대산업개발, 아이파크 주거 품질 높이는 기술·서비스 확대

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AI 핵심 요약

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  • IPARK현대산업개발은 30일 AI 기반 전 세대 층간소음 실측을 진행했다
  • 강남제비스코와 외벽 누수·균열 예방 신소재를 공동 개발했다
  • 아이파크 단지에 배송·수거 로봇을 도입하고 생활 지원을 확대했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 기반 전 세대 층간소음 실측으로 세대별 바닥충격음 성능 확인
강남제비스코와 외벽 조인트용 신소재 실링재 공동개발 및 특허출원

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = IPARK현대산업개발이 층간소음 관리와 외벽 누수·균열 예방 기술을 개발하고, AI와 로봇을 활용한 생활 지원 서비스를 확대하며 아이파크의 주거 품질 개선에 나서고 있다.

AI(인공지능) 기반 바닥충격음 측정·분석 체계를 활용해 세대별 층간소음 성능을 확인하는 한편, 강남제비스코와 외벽 조인트 하자를 예방하기 위한 신소재 실링재를 공동 개발했다. 이와 함께 단지 내 배송과 쓰레기 수거 등에 로봇을 활용하는 등 주거 공간의 품질 관리와 입주민 생활 편의를 위한 기술 적용을 확대하고 있다.

◆ AI 기반 전 세대 층간소음 실측…세대별 성능 확인

30일 업계에 따르면 IPARK현대산업개발은 강변역 센트럴 아이파크 전체 세대를 대상으로 바닥충격음 실측을 진행하고 세대별 측정 결과를 확인했다.

IPARK현대산업개발이 공정 관리 강화를 위해 전 세대를 대상으로 한 AI 기반의 자발적인 층간소음 실측 체계를 전 현장으로 확대할 계획이다. [사진=IPARK현대산업개발]

법정 바닥충격음 성능검사는 단지 내 일부 세대를 표본으로 선정해 실시하는 방식이다. 이번에는 전체 세대를 대상으로 측정해 표본 검사만으로는 확인하기 어려운 단지 내 층간소음 성능 분포와 세대별 차이를 파악했다는 점에서 의미가 있다.

특히 AI 기반 측정·분석 체계를 활용해 각 세대의 바닥충격음 측정 결과를 비교하고, 세대별 성능을 확인했다. 이를 통해 단지 전체의 성능 수준을 파악하고, 세대 간 성능 편차를 관리할 수 있는 기반을 마련했다.

강변역 센트럴 아이파크는 국토안전관리원이 실시한 바닥충격음 성능검사에서 경량충격음과 중량충격음 모두 법정 기준인 49dB보다 약 10dB 낮은 수준을 기록했다. IPARK현대산업개발은 법정 성능검사에 더해 전체 세대를 대상으로 추가 실측을 진행해 단지 내 바닥충격음 성능을 확인했다.

층간소음 관리를 위한 공정별 품질 점검도 강화하고 있다. 입주 이후 측정 결과를 확인하는 데 그치지 않고 설계와 자재 선정, 시공 단계에서부터 품질에 영향을 미치는 요인을 점검하는 방식이다. 각 공정이 마무리되는 시점에 주요 점검 사항을 확인하고 품질 저하 요인을 파악해 시공 완성도를 높이는 데 중점을 뒀다.

IPARK현대산업개발은 강변역 센트럴 아이파크에서 적용한 층간소음 측정·분석 체계를 천안·곤지암·익산 등 다른 건설 현장으로 확대하는 방안도 추진하고 있다.

◆ 강남제비스코와 외벽 하자 예방 신소재 개발…누수·균열 관리

IPARK현대산업개발은 도료·소재 전문기업 강남제비스코와 아파트 외벽 층조인트 및 균열 부위의 누수와 하자를 줄이기 위한 신소재 실링재 '푸른솔 IFT Seal(HDC)'을 공동 개발하고 특허를 출원했다.

콘크리트는 양생 과정에서 건조수축이 발생하고, 계절에 따른 온도 변화로 팽창과 수축을 반복한다. 이 과정에서 콘크리트 타설 이음부인 층조인트 등에 미세한 균열이나 틈새가 생기면 빗물이 침투해 누수로 이어질 수 있다. 이에 양사는 외벽 조인트 부위의 틈새를 효과적으로 메우고 콘크리트의 미세한 움직임에도 대응할 수 있는 실링재 개발을 추진했다.

공동 개발한 푸른솔 IFT Seal(HDC)은 콘크리트 표면의 미세한 틈새에 침투하고 표면에 밀착되도록 설계한 소재다. 높은 신율과 유연성을 바탕으로 콘크리트의 미세한 움직임을 흡수하도록 했으며, 균열과 틈새를 통한 수분 침투를 줄이는 데 초점을 맞췄다.

또한 내구성과 복원력을 고려해 장기간 사용하더라도 실링재가 갈라지거나 콘크리트 표면에서 들뜨는 현상을 줄일 수 있도록 개발했다.

소재 개발 과정에서는 실제 건설 현장의 작업 환경과 시공 조건을 반영했다. 원료 배합을 조정하고 성능 평가를 반복해 최적의 배합 조건을 도출했으며, 작업자의 숙련도에 따른 시공 품질 편차를 줄이는 데도 중점을 뒀다. 아울러 적정한 경화 속도와 도막 형성 등 현장 적용에 필요한 시공성도 함께 검토했다.

IPARK현대산업개발은 해당 기술에 대한 특허를 출원했으며, 향후 신축 현장에 순차적으로 적용할 계획이다. 이를 통해 외벽 조인트 부위의 누수와 균열 발생을 예방하고 장기적인 유지보수 부담을 줄여 나갈 방침이다.

◆ 아이파크 단지 내 로봇 생활 지원 서비스 확대…배송·수거 기능 적용

IPARK현대산업개발은 입주민의 생활 편의를 높이기 위해 아이파크 단지 내 로봇을 활용한 생활 지원 서비스도 확대하고 있다.

고척아이파크에서는 HDC랩스가 로봇 전문기업과 협력해 입주민 헬퍼 로봇을 시범 운영했다. 로봇은 식음료와 상품 배송, 외부 배달 음식 수령, 종량제 쓰레기봉투 수거 등 입주민의 일상과 밀접한 서비스를 제공했다.

단지 내 카페테리아나 상업시설에서 주문한 식음료와 상품을 세대 앞까지 배송하고, 외부 배달 음식도 비대면으로 전달받을 수 있도록 했다. 입주민이 세대 앞에 내놓은 종량제 쓰레기봉투를 로봇이 수거해 집하장까지 운반하는 서비스도 운영했다. 특히 쓰레기봉투 수거 서비스는 국내 공동주택에 최초로 도입된 사례로, 시범 운영 과정에서 입주민 만족도를 확인했다.

IPARK현대산업개발은 시범 운영 결과를 바탕으로 로봇을 활용한 생활 지원 서비스의 적용 범위를 넓혀갈 계획이다. 배송과 폐기물 수거뿐 아니라 청소, 안전, 순찰 등으로 로봇의 활용 분야를 확대하고, AI 기술과 연계해 입주민의 생활 패턴에 맞는 서비스를 제공하는 방안도 추진하고 있다.

이를 위해 HDC랩스의 AI Home Agent와 로봇 관련 계열사인 제로웍스 등 그룹 내 관련 조직과 협력해 AI 기반 주거 서비스 구현을 추진한다. 로봇이 단지 내에서 원활하게 이동할 수 있도록 관련 인프라를 구축하고, AI와 로봇, 생활 서비스를 연계해 단지 전반의 운영 효율을 높인다는 계획이다.

특히 입주민의 생활 습관과 일정 등을 바탕으로 필요한 서비스를 판단하고 실행하는 'AI 올데이 케어'를 추진하고 있다. AI 관제 시스템과 배송·순찰 로봇을 연계해 무거운 짐 운반과 폐기물 처리, 안심 동행 등 다양한 생활 지원 기능도 확대할 예정이다.

IPARK현대산업개발 관계자는 "층간소음과 외벽 누수·균열은 입주민의 일상과 주거 만족도에 직접적인 영향을 미치는 주요 품질 관리 항목"이라며 "전 세대 실측과 AI 기반 분석, 현장 적용을 고려한 신소재 개발 등을 통해 주거 성능을 확인하고 하자 예방을 위한 품질 관리 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

이어 "AI와 로봇 기술을 활용한 생활 지원 서비스도 단계적으로 확대해 입주민의 안전과 편의성을 높일 것"이라며 "앞으로도 주거 기술과 생활 서비스를 지속적으로 개선해 아이파크의 주거 품질을 높여 나가겠다"고 덧붙였다.

leedh@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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