3분기 외환거래 일평균 1220억달러…현물환 줄고 파생상품 늘어

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 30일 3분기 외국환은행 외환거래 동향을 발표했다
- 일평균 외환거래는 1220억1000만달러로 전분기보다 0.5% 증가했다
- 현물환은 줄었지만 외환파생상품 거래는 5.9% 늘었다
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현물환 6.2% 감소·외환파생상품 5.9% 증가…외환스왑 거래 확대
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 3분기 외국환은행의 일평균 외환거래 규모가 1220억달러를 넘어서며 전분기보다 소폭 증가했다. 현물환 거래는 줄고 외환파생상품 거래는 늘어난 가운데 환율 변동성 축소와 외국인 국내 증권매매 감소로 전체 거래 증가폭은 제한됐다.
한국은행이 30일 발표한 '2026년 3분기 중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면 3분기 외국환은행의 일평균 외환거래 규모는 1220억1000만달러로 전분기(1214억4000만달러)보다 5억7000만달러(0.5%) 증가했다.
외환거래 규모는 지난해 3분기 828억4000만달러에서 4분기 846억2000만달러, 올해 1분기 1026억5000만달러, 2분기 1214억4000만달러, 3분기 1220억1000만달러로 증가세를 이어갔다. 다만 전분기 대비 증가율은 2분기 18.3%에서 3분기 0.5%로 낮아졌다.
수출입 규모는 확대됐지만 환율 변동성 축소와 외국인의 국내 증권매매 감소가 외환거래 증가폭을 제한했다. 월평균 수출입 규모는 2분기 1547억달러에서 3분기 1739억달러로 늘었다. 반면 외국인의 국내 주식·채권 매매 규모는 월평균 1285조원에서 1154조원으로 감소했다. 3분기 증권매매 규모는 8월까지의 집계 기준이다.
달러/원 환율의 일평균 변동률도 2분기 0.52%에서 3분기 0.46%로 낮아졌다.
상품별로는 현물환 거래가 감소한 반면 외환파생상품 거래는 증가했다. 현물환 거래는 일평균 507억4000만달러로 전분기보다 33억7000만달러(6.2%) 줄었다. 이 가운데 달러/원 거래는 408억3000만달러로 29억1000만달러(6.6%) 감소했다.
현물환 거래 감소는 외국은행 국내지점과 비거주자 거래에서 두드러졌다. 외은지점의 현물환 거래는 214억9000만달러로 전분기보다 31억2000만달러(12.7%) 감소했고 국내은행은 292억6000만달러로 2억5000만달러(0.9%) 줄었다.
거래상대방별로는 비거주자와의 현물환 거래가 일평균 151억5000만달러로 전분기보다 26억1000만달러(14.7%) 감소했다. 외국환은행 간 거래는 250억2000만달러로 2.9% 줄었고 국내고객과의 거래는 105억8000만달러로 전분기와 비슷한 수준을 유지했다.
반면 외환파생상품 거래는 일평균 712억6000만달러로 전분기보다 39억4000만달러(5.9%) 증가했다. 외환스왑 거래는 451억1000만달러로 30억7000만달러(7.3%) 늘었고 선물환 거래도 242억1000만달러로 11억9000만달러(5.1%) 증가했다.
선물환 가운데 역외차액결제선물환(NDF) 거래는 194억2000만달러로 전분기보다 5억8000만달러(3.1%) 늘었다. 외환파생상품 중 달러/원 거래도 586억1000만달러로 40억9000만달러(7.5%) 증가했다.
반면 통화스왑 거래는 16억9000만달러로 전분기보다 10.7% 감소했고 통화옵션 거래도 2억6000만달러로 31.5% 줄었다.
은행별 전체 외환거래 규모는 국내은행이 일평균 568억9000만달러로 전분기보다 13억8000만달러(2.5%) 증가했다. 반면 외은지점은 651억2000만달러로 8억1000만달러(1.2%) 감소했다.
국내은행은 외환파생상품 거래가 6.3% 늘면서 전체 거래 규모가 증가했다. 외은지점은 외환파생상품 거래가 5.6% 늘었지만 현물환 거래가 12.7% 감소하면서 전체 거래 규모가 줄었다.
거래상대방별 전체 외환거래 규모는 외국환은행 간 거래가 일평균 487억7000만달러로 전분기보다 16억4000만달러(3.5%) 증가했다. 특히 외국환은행 간 외환스왑 거래가 199억달러로 전분기보다 20억7000만달러(11.6%) 늘었다.
국내고객과의 거래도 238억달러로 전분기보다 2억9000만달러(1.2%) 증가했다. 반면 비거주자와의 거래는 494억3000만달러로 13억6000만달러(2.7%) 감소했다.
eoyn2@newspim.com